Hannover

Eine 85-jährige Frau hat sich am Mittwochvormittag in Hannover-Mittelfeld bei einem Zimmerbrand schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Feuer war um kurz vor halb elf im Schlafzimmer im ersten Stock der Wohnung der Seniorin in einem Mehrfamilienhaus an der Beuthenerstraße ausgebrochen. Die Ursache steht noch nicht fest.

Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen zu dem betroffenen Gebäude aus. Beim Eintreffen der ersten Helfer hatte sich die 85-Jährige, trotz ihrer schweren Verletzungen, bereits in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und den Einsatz beenden. Über die Höhe des Schadens ist bislang nichts bekannt.

Von Tobias Morchner