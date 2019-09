Bewerbung zur Kulturhauptstadt: Wie viel Sperrung verträgt Hannovers City-Ring?

Hannover

Es wäre ein Eingriff, der die ganze Stadt verändern würde: Der City-Ring soll, so schlägt die hannoversche Bezirksgruppe des Bundes Deutscher Architekten ( BDA) vor, im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung zu einem Experimentierfeld werden. Zu einem Labor für die Stadtentwicklung der Zukunft.

Das wäre ein bemerkenswertes Echo aus Hannovers Vergangenheit. Eine Anknüpfung an die Impulse des einstigen Stadtbaurates Rudolf Hillebrecht. Dieser hatte in der Nachkriegszeit durch die Trümmergebirge des zerstörten Hannover breite Schneisen geplant und schlagen lassen. Unter anderem für den späteren City-Ring. Die autogerechte Stadt wollte er schaffen. Es gab für das Gesamtkonzept allerdings überregional und international große Anerkennung. Das Magazin „Der Spiegel“ titelte: „Das Wunder von Hannover“. Das war am 3. Juni 1959. Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Debatten auch.

Soll eine Straße nicht mehr eine Straße sein?

Kann der hannoversche City-Ring ein weiteres Mal zum Kristallisationspunkt für Ideen einer neu gedachten Stadt sein? „Die Städte werden sich in den nächsten 15 Jahren stark verändern“, sagt Dilek Ruf, Vorsitzende des BDA in Hannover. Neue Mobilitätskonzepte und Digitalisierung werden das Nutzungsverhalten der Bürger verändern, sagt sie. Und die klare Trennung von Funktionsbereichen werde sich in der Wissensgesellschaft auflösen, sieht sie voraus. Moment mal, heißt das, dass eine Straße keine Straße mehr ist, sondern ein Spielplatz für alles und nichts?

Hannover soll noch einmal Beispiele geben

„Wir können den City-Ring natürlich nicht zurückbauen“, sagt Patrick Gerstein, Vorstandsmitglied des BDA Hannover. Die Straße sei Teil des Erbes des Stadt und tief in deren Infrastruktur eingebunden. Aber sie biete sich als großflächige Agora an – ein Konzept, das in der Kulturhauptstadtbewerbung eine wesentliche Rolle spielt. Wenn es nicht so profan und etwas abgenutz klänge, könnte man auch Meinungs- und Ideenmarktplatz zu dieser Agora sagen. Es gehe darum, Verhandlungsräume zu schaffen, Orte für bürgerschaftliches Engagement und Diskurse über Zukunftsthemen. „ Hannover war in einer anderen Zeit mit anderen Maßstäben schon einmal beispielgebend“, sagt Ruf. Jetzt müsse sich die Stadt wieder nach vorne wagen und stellvertretend für viele europäische Städte neue Lösungen erproben.

„Nicht einfach dicht machen und den Kollaps riskieren“

Vielleicht ahnt Gerstein, dass sich das für den einen oder anderen Bürger so anhört, als könne ihm etwas weggenommen werden. Und sei es eine Fahrbahn auf dem City-Ring. Deshalb stellt der BDA-Vorstand klar: „Wir können den City-Ring ja nicht einfach dicht machen und einen Kollaps riskieren.“ Vielmehr seien nur zeitlich begrenzte Eingriffe geplant, Simulationen und Experimente, bei denen möglichst viele Bürger erleben und erproben können, wie sich Veränderungen auf den ganzen Stadtraum auswirken. Wo wären neue Wege und Anbindungen durch die Stadt möglich, wo lassen sich historische Situationen wieder herstellen? Wie viel Individualverkehr braucht die Stadt, wie viel verträgt sie?

Keine Stadtplanung von oben mehr

Lassen sich Bürger durch künstlerische Eingriffe und Installationen anders aktivieren? Was passiert, wenn auf dem Friederikenplatz plötzlich eine Bühne steht, Diskussionen mitten auf dem Aegi stattfinden? Sogar ein temporäres Wohnen mitten auf einem Teilstück des City-Rings schließt Gerstein nicht aus. Das Prinzip, das der BDA in Hannover auf die Kulturhauptstadt übertragen möchte, nennt sich „taktischer Urbanismus“: Dabei wird eine Stadt nicht per Masterplan von oben bestimmt, sondern sie entwickelt sich durch zahlreiche sich ergänzende Impulse und Erfahrungen in einem gemeinsamen Prozess.

Unter diesem Signet plant Hannover seine Bewerbung als Kulturhauptstadt des Jahres 2025. Quelle: Stadt Hannover

Globale Fragen und lokale Antworten

„Wir wollen bereits die kommenden Jahre nutzen, um herauszufinden, wie konkrete Eingriffe aussehen könnten“, sagt Gerstein. Das Projekt könnte gleich nach einer positiven Entscheidung über das Bewerbungsbuch Hannovers für die Kulturhauptstadt beginnen. „Die globale Fragen sind viel zu drängend, um noch lange zu warten“, sagt er. Entstanden ist der Vorschlag zwar aus einem der vom Bewerbungsbüro angeregten Think Tanks – das ist Neudeutsch für Ideenwerkstätten.

Keine Kulturhauptstadt ? BDA will trotzdem mitreden

Auch ohne einen Zuschlag für die nächste Bewerbungsphase möchte der BDA seine Ideen weiter verfolgen. „Wir bieten der Stadtverwaltung so oder so an, uns als Profis bei den drängenden Diskursen um dem Umgang mit Stadtentwicklung einzubringen“, sagt Ruf. Zwar kenne die Verwaltung noch keine Details des vorgeschlagenen Projektes. „Diese Themen werden aber ohnehin auf uns zukommen“, ergänzt Gerstein. Je eher die Stadtgesellschaft sich aktiv einbringe, desto besser.

Der nächste „Think Tank“ des Kulturhauptstadtbewerbungsbüros stellt sich bereits am Montag, 16. September, im Schloss Herrenhausen vor: Im Rahmen der Veranstaltung „Grüne Städte – Grüne Zukunft“ der Volkswagen-Stiftung wird Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten, erste Ideen zum Thema Gartenkultur öffentlich vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Von Thomas Kaestle und Volker Wiedersheim