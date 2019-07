Hannover

Seit einigen Jahren wird in Hannover vom Land Niedersachsen der sogenannte Durchstarterpreis vergeben. Der Preis wurde bisher alle zwei Jahre als klassischer Gründerpreis mit Preisgeldern von insgesamt 10.000 Euro vergeben. Nun wurde der Preis durch ein Engagement der NBank und der Unternehmerverbände Niedersachsen aufgewertet. Zudem liegt der Fokus nun auf Start-Ups. Erstmalig können sich Unternehmen in gleich drei Preiskategorien bewerben. Ausgezeichnet werden in der Kategorie „Newcomer“ Start-Ups, die nicht älter sind als ein Jahr. In einer zweiten Kategorie mit dem Titel „Scale up“ geht es um Start-Ups, die nicht älter sind als sechs Jahre. Und in der Kategorie „Science spin off“ geht es um erfolgreiche Universitätsausgründungen auf Forschungsbasis, die nicht älter sind als drei Jahre.

Die Preisgelder wurden deutlich erhöht. Insgesamt gibt es Preise in einer Höhe von 30.000 Euro. Zudem werden Gewinner zu Reisen ins Silicon Valley und zum SXSW-Festival nach Austin Texas eingeladen. Über die besten Start-Ups entscheiden drei Fachjurys. Bewerbungen sind schon jetzt unter https://durchstarterpreis.nbank.de/ möglich. Bewerbungsschluss ist der 20. August 2019. Die jeweils drei Nominierten werden zu einer großen Gala im Pavillon am 4. Dezember eingeladen. Dort treten die nominierten Unternehmen mit Kurzpräsentationen um die Gunst die Publikums an. Die Besucher entscheiden dann final über die Gewinner des Durchstarterpreises 2019.

Von Jan Sedelies