Die Handwerker, die in Hannover einen bewusstlosen Mann auf Bahnschienen gelegt haben sollen, sind offenbar schon öfter negativ aufgefallen. Die HAZ hat Nachbarn und Zeugen des Vorfalls gesprochen – diese berichten von regelmäßigen lautstarken Partys in dem Mehrfamilienhaus in Kirchrode. Die beiden Verdächtigen sind unterdessen wieder auf freiem Fuß.