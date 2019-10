Bewusstlosen in Hannover auf Gleise gelegt: Verdächtige sind wieder frei

Hannover

Die beiden Männer, die am Sonnabend einen Bewusstlosen auf die Stadtbahngleise in Hannover-Kirchrode gelegt haben sollen, sind aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen worden. „Die Sachlage ist schwierig, wir brauchen einen dringenden Tatverdacht“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge auf HAZ-Anfrage. Demnach konnten die beiden Verdächtigen bislang nicht eindeutig als diejenigen identifiziert werden, die den 27-Jährigen tatsächlich auf die Gleise der Stadtbahnlinie 5 nahe der Kühnsstraße gelegt hatten. Nach HAZ-Informationen handelt es sich bei allen um osteuropäische Handwerker.

Laut Klinge war zwar ein Taxifahrer Zeuge des Vorfalls, konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen aber keine klareren Angaben mehr machen: „Er hatte die Tat zwar gesehen, konnte aber nicht genau sagen, wen.“ Da dadurch binnen 24 Stunden kein Haftantrag gestellt wurde, mussten die 33- und 37-jährigen Letten vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Laut Klinge dauern die Ermittlungen gegen sie jedoch an „und wir sind weiterhin auf Zeugenhinweise angewiesen“. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55. Die Hintergründe für die Tat sind nach wie vor unklar, offenbar war aber wohl Alkohol im Spiel.

Handwerkerparty eskaliert

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Mordes. Nach bisherigem Kenntnisstand soll es im Vorfeld in der Handwerkerunterkunft an der Tiergartenstraße eine Party gegeben haben, bei der die drei Männer anwesend waren. Gegen 22.15 Uhr kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige bewusstlos zu Boden ging. Schon während der Schlägerei hatten Unbeteiligte die Polizei gerufen und die Beamten trafen genau zu dem Zeitpunkt ein, als der Bewusstlose auf die Schienen gelegt worden war. Die Ermittler konnten eine herannahende Stadtbahn gerade noch rechtzeitig stoppen. Der 27-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, es besteht aber keine Lebensgefahr.

Von Peer Hellerling