Der Prozess um einen versuchten Mord auf der Tiergartenstraße ist nach coronabedingter Pause am Mittwoch vorm Schwurgericht Hannover fortgesetzt worden. Ein 37-Jähriger soll sein bewusstloses Opfer nach einer Prügelorgie auf die Gleise der Linie 5 geschleift haben.

Mareks P. (l.) sitzt nicht mehr in U-Haft und wird von Rechtsanwältin Louisa Krämer verteidigt. Der in Haft befindliche Raivis P. (auf der Anklagebank hinten) hat Anwalt Matthias Kracke (r.) an seiner Seite. Quelle: Michael Zgoll