Ein 37-Jähriger soll im Oktober einen Bewusstlosen auf die Stadtbahngleise in Hannover-Kirchrode gelegt haben, damit er dort von einer Straßenbahn überrollt wird. Die Polizei rettete das Opfer in letzter Minute. Der Täter kam nach der Tat zunächst wieder frei. Nun sitzt er erneut wegen Mordverdachts in U-Haft.