Hannover/Berlin

Hannovers Energieversorger Enercity wird die bestehenden E-Auto-Ladesäulen mit Bezahlfunktionen für gängige Debit- und Kreditkarten nachrüsten. Dies kündigte das Unternehmen an, nachdem auch der Bundesrat am Freitag beschlossen hatte, dass diese Funktionen künftig Pflicht für alle neuen Ladestationen sein werden.

„Jeder kann sofort laden“

Enercity gehe damit über das geforderte Maß hinaus, sagte Firmensprecher Markus Hauke. Die Verordnung verlangt die zusätzliche Bezahlfunktion nur für neue Säulen ab Mitte 2023. Enercity aber rüste schon seit März „nahezu alle Ladesäulen“ mit dem System aus. Neue Säulen würden nur noch mit der Funktion ausgeliefert – und alte schrittweise nachgerüstet.

Das Unternehmen unterstütze den Beschluss aus Berlin ausdrücklich und sehe sich als „Treiber für dieses Bezahlsystem in der Branche“, sagte Hauke. Die bisherigen Bezahlfunktionen etwa per RFID-Karten oder mit einer App funktionierten weiterhin. „Der große Vorteil der Bezahlfunktion mit Kredit- beziehungsweise Girokarten ist, dass keine Registrierung mehr erforderlich ist und jeder sofort laden kann“, sagte Hauke. Damit sei „das E-Laden bei Enercity diskriminierungsfrei möglich“.

Viele unterschiedliche Vertragsmodelle und Tarife

Mit der neuen Vorschrift soll das Laden von Elektrofahrzeugen insgesamt einfacher und flexibler werden. In Deutschland gibt es mehr als 46.000 öffentlich zugängliche Säulen – aber Hunderte Betreiber, Vertragsmodelle und Tarife. Immer wieder beklagen Verbraucherschützer, dass E-Auto-Nutzer auf längeren Touren eine Vielzahl von Apps, Sonderkarten und Freischaltoptionen bereithalten müssten, um an möglichst allen Ladesäulen an ihrem Weg tanken zu können. Der ADAC bezeichnete die Entscheidung vom Freitag als „Sieg für die Verbraucher“. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband betonte, Elektroautofahrer müssten an jeder Ladesäule mit der Karte bezahlen können, die sie im Portemonnaie hätten. Als großer Vorteil gilt, dass Verbraucher dem Anbieter nicht – wie etwa beim App-Bezahlen – individuelle Daten überlassen müssen.

Autobranche kritisiert Beschluss

Die meisten Anbieter von Ladedienstleistungen hingegen sowie Vertreter der Autobranche kritisierten die neue Vorgabe. So sagte etwa die Präsidentin des Autoindustrieverbands VDA, Hildegard Müller, die Entscheidung des Bundesrates sei ein Rückschritt. EC-Kartenterminals bedeuteten zusätzliche Kosten, das Innovationstempo werde gebremst, und digitale Bezahldienstleister würden zugunsten überholter Geschäftsmodelle ausgeschlossen. Der Chef des Stadtwerkeverbandes VKU, Ingbert Liebing, sagte, Bund und Länder träten durch ihre Entscheidung beim Ausbau der Elektromobilität auf die Bremse. „Viel effizienter wäre es gewesen, konsequent auf kostengünstige, digitale und mobile Lösungen zu setzen.“ Die zusätzlichen Anforderungen verteuerten und erschwerten den Ausbau der Ladeinfrastruktur.

E-Auto-Fahrer eher genervt von zugeparkten Säulen

Viele Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos haben sich jedoch längst darauf eingestellt, dass mehrere Karten oder Apps notwendig sind, um überall Strom tanken zu können. Apps zeigen auch in Echtzeit an, welche Ladestationen in der Umgebung gerade frei sind. Viele Anbieter bieten zudem Roamingoptionen, sodass man beispielsweise mit einer Karte einer großen Tankstellenkette oder eines Energieversorgers an Tausenden Stationen laden kann. E-Auto-Fahrer ärgern sich eher über defekte Ladesäulen, die wochenlang nicht instandgesetzt werden. Außerdem wünschen sie sich, dass Falschparker auf Ladeplätzen konsequenter abgeschleppt werden.

Von Conrad von Meding und Theresa Münch