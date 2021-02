Hannover

Wie gemalt sehen die älteren Herrschaften aus, wenn sie so beieinander sitzen und erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Im Jahr 1957 war das. Klaus Kremkau war damals Auslandspastor in London, und bei einem Heimatbesuch lernte er Elisabeth kennen. Bei gemeinsamen Freunden verplauderten sie den Nachmittag. „Als ich sie am Abend durch den Park nach Hause brachte, waren wir einander schon versprochen“, sagt Klaus Kremkau. Und, etwas weniger poetisch, schiebt er zum besseren Verständnis nach: „Es hatte schon nach vier, fünf Stunden geschnackelt.“

Umgehend legte Klaus Kremkau in einem Brief an seine künftige Schwiegermutter seine Einkommensverhältnisse dar. „Er wusste damals noch nicht mal, dass er eine ausgebildete Kirchenmusikerin kriegen würde, was für einen Pastor ja eine wunderbare Zugabe ist“, sagt seine Frau mit trockenem Humor. Obwohl sie ihren Zukünftigen kaum kannte, brach sie ihre Zelte in Deutschland ab. „Wir heirateten 1958 in London in einer Baracke, das zuständige Rathaus hatten die Deutschen im Krieg zerstört“, sagt ihr Mann.

Anzeige

Seit 62 Jahren glücklich verheiratet: Elisabeth und Klaus Kremkaus. Quelle: Samantha Franson

„Gemeinsame Werte helfen“

Bald feiern die Kremkaus, die seit gut zwei Jahren im GDA-Wohnstift in Kleefeld leben, ihren 63. Hochzeitstag. Zur Bilanz ihres Lebens zählen drei Kinder, neun Enkel und vier Urenkel. Sie ist heute 88 Jahre alt, er ist 94 und bemerkenswert agil. „Ich habe ihn gut gepflegt“, sagt seine Frau. „Der Schöpfer hat mir gute Gene gegeben“, entgegnet der Pastor. „Es war Teamarbeit“, sagt sie. Das ist ein Kompromiss, mit dem alle leben können.

In solchen Dialogen gehen die Eheleute so achtsam und höflich miteinander um, als hätten sie sich gerade erst kennengelernt. Im Gespräch lassen sie einander den Vortritt („Magst du das erzählen?“) und schauen sich aufmerksam an. Als könnte Vertrautheit auch nach fast 63 Ehejahren nie in Langeweile umschlagen. Das Paar beginnt jeden Morgen mit einer gemeinsamen Andacht mit Bibeltexten und Fürbitten, nachmittags lesen sie sich beim Tee gegenseitig vor.

„Unser gemeinsamer Glaube ist eine Basis“, sagt sie. „Es hilft sehr, wenn beide in wesentlichen Wertvorstellungen übereinstimmen“, sagt er. Das romantische Konzept der lebenslangen Liebe aus dem 19. Jahrhundert dürfe man auch nicht überhöhen, befindet er nüchtern. Und er sagt, dass es in einer guten Beziehung eine ausgewogene Balance von Nähe und Distanz brauche. „Jeder muss Raum für Eigenes bekommen“, sagt der Pastor. Eine Gebrauchsanleitung für eine Ehe haben sie aber nicht in petto: „Mit uns beiden war es ein Volltreffer“, sagt Elisabeth Kremkau, „aber ein Patentrezept gibt es dafür nicht.“

Louisa und Patrick Galland: Auf den Hund gekommen

Ein solches Rezept muss es vielleicht auch nicht geben. Manchmal helfen auch der Zufall – und Tiere. Dass Louisa und Patrick Galland inzwischen miteinander verheiratet sind, haben sie auch ein wenig ihren beiden Hunden zu verdanken. Denn die Kosmetikstudioinhaberin und der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie lernten sich vor acht Jahren in der Hundeschule kennen. „Tatsächlich haben sich unsere Hunde zuerst gut miteinander verstanden“, erzählt Patrick Galland. „Die haben einander gesehen und sind direkt aufeinander zugerannt“.

Louisa und Patrick Galland haben sich in einer Hundeschule kennengelernt. Quelle: Franson

Aus vielen gemeinsamen Spaziergängen mit Labradorhündin Donna und Bulldogge Bruno entwickelte sich dann langsam mehr. Im Mai 2020 gaben sie sich im Standesamt das Ja-Wort – mit nur vier Gästen im Trauzimmer und einem Livestream für alle anderen Freunde und Angehörigen. Die große Feier mit einer freien Trauung mussten sie wegen der Corona-Pandemie nun schon zweimal verschieben. „Wir haben jetzt dreimal Hochzeitseinladungen rausgeschickt“, sagt Louisa Galland. „Ich bin maximal frustriert, weil ich mich so darauf gefreut habe, mit allen zu feiern.“ Doch das Paar nimmt es mit Humor. „,Alle guten Dinge sind drei’ haben wir auf die Karten geschrieben“, sagt die 29-Jährige. „Und theoretisch hatten wir dann zwei Jahre Zeit, um noch mehr Geld zu sparen.“ Im Frühjahr 2022 soll es dann endlich klappen.

Gegensätze ziehen sich an

Ihre Liebe hält dem Frust rund um die verschobene Hochzeit stand. Das Geheimnis ihrer Beziehung sei, dass sie sich charakterlich das komplette Gegenteil voneinander sind. „Ich bin ein eher unstrukturierter, hibbeliger Typ und Louisa ist extrem organisiert“, sagt Patrick Galland. „Seine lockere Art bringt mich runter. Ich bin außerdem sehr sparsam. Er lernt durch mich ein bisschen zu sparen und ich lerne von ihm, nicht so ein Sparfuchs zu sein“, ergänzt seine Frau. Zusammen seien sie „ein richtig gutes Team“, das sich gegenseitig unterstützt und Ratschläge gibt. Dass sie dieselben Vorstellungen für die Zukunft haben, würde zudem vieles erleichtern. „Ohne die Hunde hätten wir uns nie kennengelernt. Das ist das Beste, was uns je passiert ist“, resümiert Louisa Galland.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dehlia Lietzow und Lydia Waldmann: „Freiheitsdrang verbindet uns“

Bei Dehlia Lietzow und Lydia Waldmann dauerte es mit der Liebe eine Weile. Denn eigentlich waren sie nur Freundinnen. Aus den Verabredungen zum Sport, Kochen oder Wandern wurde dann aber mehr. 2014 haben sie sich bei der Feier einer Freundin kennengelernt, ein Jahr später sind sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen. „Dadurch haben wir uns intensiv kennengelernt und über die Jahre eine gute Kommunikation aufgebaut“, sagt Lietzow, die an einer Grundschule arbeitet.

Künstlerin Lydia Waldmann (rechts) mit Partnerin Dehlia und Sohn Liam. Quelle: Christian Behrens

Wichtig ist dem Paar, immer wieder etwas Neues zu entdecken. „Wir haben immer versucht, wegzufahren und Musicals und Konzerte anzugucken. Dieser Freiheitsdrang verbindet uns“, sagt Waldmann. Sie studiert derzeit Kunst. Beide seien gerne unterwegs und setzten auf Abwechslung statt All-Inclusive-Urlaube. „Wir haben beide Lust auf Abenteuer“, sagt auch Lietzow. „Ich schätze die Offenheit an Lydia, mit mir das Leben zu starten.“ Das habe bereits mit der Beziehung angefangen – für beide ist es für erste gleichgeschlechtliche Partnerschaft. „Bevor ich mit Dehlia zusammengekommen bin, habe ich ein sehr konservatives Leben gefühlt“, sagt Waldmann. „Als ich sie gesehen habe, die nur einen Koffer und ihren Reisepass braucht, habe ich mich in diesen Freiheitsdrang verliebt.“

Die Reiselust der beiden bleibt momentan aber nicht nur wegen der Corona-Pandemie etwas auf der Strecke. Im vergangenen August hat das Paar Sohn Liam bekommen. „Es ist ein Geschenk für uns, dass wir so viel Zeit für uns haben als Familie“, sagt Lietzow. Seit dem vergangenen März sind Waldmann und Lietzow wegen der Arbeit im Homeoffice und geschlossener Universitäten bereits komplett zu Hause, seit einiger Zeit nun also sogar zu dritt. „Ich kann mir das nicht anders vorstellen“, sagt Lietzow.

Von Simon Benne, Inga Schönfeldt und Maximilian Hett