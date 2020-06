Hannovers schillerndster Bezirksbürgermeister geht: Henning Hofmann zieht von Buchholz-Kleefeld nach Braunschweig. Seine Nachfolgerin, die sich im September im Bezirksrat zur Wahl stellt, ist in der SPD keine Unbekannte. Im Januar bewarb sich Johanna Starke überraschend für den Parteivorsitz in Hannover. Nach ihrer knappen Niederlage kündigte die 36-Jährige an, Bezirksbürgermeisterin werden zu wollen.