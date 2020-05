Döhren-Wülfel

Mit überwältigender Mehrheit – bei einer Enthaltung – hat der Bezirksrat Döhren-Wülfel in seiner jüngsten Sitzung die Stellungnahme der Stadt Hannover zum Neubau des Südschnellwegs gebilligt. 36 Seiten lang sind die detailreichen Anmerkungen der Verwaltung zu den Planfeststellungsunterlagen, doch eine kurze Debatte gab es im Freizeitheim Döhren schließlich nur zu einem Punkt: ob denn nicht doch ein Radweg parallel zum Schnellweg über die Leinemasch hinweg sinnvoll sei.

Einstimmig wurde ein Änderungsantrag der Grünen-Fraktion verabschiedet, der etliche bereits von der Stadt benannte Verbesserungsvorschläge hervorhebt und teilweise verschärft. So soll der Sicht- und Kollisionsschutz im Bereich der Ricklinger Kiesteiche nach dem Willen des Bezirksrats 400 Meter lang sein, nicht nur 350 Meter. Der Busch- und Baumbestand zwischen dem Schnellweg und den Sportanlagen – beispielsweise an der Schützenallee –, der der erheblichen Trassenverbreiterung zum Opfer fällt, müsse noch vor Baubeginn durch eine ausreichend hohe Lärmschutzwand und Neuanpflanzungen ersetzt werden.

Bezirkssportanlage wird umgestaltet

Auch dürfe es, so der Wunsch des Gremiums aus Döhren-Wülfel, während der mindestens sechs Jahre währenden Bauarbeiten keine Nutzungseinschränkungen auf den angrenzenden Sportplätzen geben. Sabine Kniep vom Fachbereich Tiefbau erläuterte in diesem Zusammenhang, dass die Bezirkssportanlage Döhren im Zuge der Schnellwegerweiterung komplett neu geplant werde und nach dem Willen der Stadt künftig einen höheren Standard aufweisen solle als bisher.

Bund finanziert Radweg nicht

Einen Radweg entlang des auf sechs Spuren erweiterten Südschnellwegs über die Masch, so Kniep, wolle der Bund nicht finanzieren. Dort sei man der Ansicht, dass eine solche Ost-West-Verbindung zwischen Döhren und Ricklingen für Freizeitradler kaum attraktiv sei, da sie vom Verkehrslärm einer viel befahrenen Schnellstraße begleitet werde. Die Stadt Hannover habe zwar grundsätzlich Interesse an einer solchen Ergänzung, so die Verwaltungsexpertin, doch würden sich auch dort die Stimmen der Kritiker mehren. Abgesehen davon, dass ein Radweg dieser Art zusätzlich einen zweistelligen Millionenbetrag koste, seien damit auch weitere Eingriffe in die Natur verbunden.

Scharfe Kritik vom ADFC

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) hatte die Pläne zur Erneuerung des Südschnellwegs jüngst als „unzeitgemäß“ kritisiert. Für die hannoversche Regionalvorsitzende Annette Teuber ist es ein „Skandal, dass so etwas heute überhaupt noch geplant werden darf“. In einer Erklärung des ADFC heißt es: „Auch das Bundesverkehrsministerium propagiert und fördert mittlerweile massiv den Ausbau von Radwegen – dieses Stück Bundesstraße muss dazugehören.“ Schließlich müsse Hannover mit der in den nächsten Jahren geschaffenen Infrastruktur „mindestens die nächsten 60 bis 70 Jahre leben“.

Land unter: So präsentierte sich die Ricklinger Masch beispielsweise im Januar 2011 hinter dem Fluttor an der Düsternstraße. Quelle: Rainer Dröse

Radwege regelmäßig geflutet

Seit 2016 gibt es Überlegungen, am Rande des Südschnellwegs einen Fahrradweg anzulegen. Hintergrund ist, dass die Radwege in der Masch bei Hochwasser oft über Wochen geflutet und damit unpassierbar sind. Zwar sind die Verbindungen von Ricklingen und Döhren in die hannoversche Innenstadt gut ausgebaut, eine Quertangente für Radler, die diese Stadtteile hochwasserfrei miteinander verbindet, fehlt jedoch.

Start vermutlich 2022

Der Neubau des Südschnellwegs ist notwendig geworden, weil mehrere Brücken entlang eines 3,8 Kilometer langen Streckenabschnitts nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das Konstrukt über die Hildesheimer Straße wird durch einen Tunnel ersetzt, zwei Brücken über den Leinewiesen und die Querung über die Schützenallee werden ebenfalls neu gebaut. Die Planungen sehen eine Verbreiterung der Fahrbahn von durchschnittlich 13,50 Meter auf 25 Meter vor. So kommen zwei Standspuren hinzu, zudem wird der Sicherheitsabstand in der Fahrbahnmitte vergrößert. Die Kosten für das gewaltige Verkehrsprojekt, das 2022 in Angriff genommen werden soll, liegen bei mindestens 400 Millionen Euro.

Von Conrad von Meding und Michael Zgoll