Döhren-Wülfel

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat in seiner vergangenen Sitzung aus seinem eigenen Etat vier Projekten Zuschüsse zugebilligt. Dreimal war die Zustimmung einhellig, bei einem Vorhaben war sich das Gremium nicht ganz einig.

Der größte Betrag geht an die Kolpingsfamilie Hannover-Döhren St. Bernward. Sie bekommt einen Zuschuss in Höhe von 3000 Euro für die Reparatur des Dachs der Begegnungsstätte an der Bernwardswiese. Die Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld erhält eine Zuwendung in Höhe von 1000 Euro, diese soll bei der Organisation von Hofkonzerten im Stadtbezirk helfen. 500 Euro kommen dem Gemeinschaftsprojekt Leineleuchten zugute. Beteiligt sind hier der RSV Hannover, der Paddel-Club Hannover, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) und das Freizeitheim Döhren.

Künstlerin plant Wandbild

Mit großer Mehrheit billigte der Bezirksrat außerdem einen Zuschuss von 2500 Euro für die Seelhorster Künstlerin Gundula Zimmermann; hier gab es allerdings zwei Enthaltungen sowie – vonseiten der CDU – eine Gegenstimme. Zimmermann plant, noch in diesem Sommer im Trog der Zeißstraße (an der Grenze von Döhren und Seelhorst) ein Wandbild anzufertigen.

Von Michael Zgoll