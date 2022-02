Mühlenberg

Der Bezirksrat Ricklingen fördert das Beratungsnetzwerk für den Stadtteil Mühlenberg weiter in voller Höhe von 8070 Euro. Das beschloss das Gremium in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit. Zuvor hatte die AfD versucht, das Projekt in Misskredit zu bringen. „Die Dichte der Beratungsstellen ist übertrieben groß“, kritisierte AfD-Bezirksratsherr Markus Karger. Seine Fraktion hatte beantragt, den städtischen Zuschuss für das Langzeitprojekt „Machbar – Sozialberatung im Stadtteil Mühlenberg“ für das Jahr 2022 um die Hälfte zu kürzen. Karger begründete den Vorstoß damit, dass es etliche Beratungsstellen mit „ungefähr deckungsgleichen Beratungen“ gebe. Keine andere Fraktion stimmte für den AfD-Antrag; alle übrigen Bezirksratsmitglieder votierten einhellig für die Vergabe des Zuschusses. SPD-Politiker Jens Menge warf der AfD vor, eine „kleinliche Debatte“ anzetteln zu wollen. „Eine Halbierung des Zuschusses ist sinnlos. Entweder findet man das Projekt gut oder nicht.“

Bundesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ fördert Mühlenberg

Mühlenberg wird für soziale und städtebauliche Vorhaben seit Jahren durch das Bundesprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert. Auch kommunale Geldmittel fließen in das Sanierungsgebiet. Unter dem Label „Machbar“ starteten die Stadt sowie lokale Initiativen in den vergangenen Jahren mehrere Projekte. Darunter fallen Sprachkurse für Menschen mit Wurzeln in Osteuropa, ein Gemeinschaftsgartenprojekt mehrerer Familienzentren sowie ein Qualifizierungsprogramm von Jobcenter und der Mühlenberger Fairkauf-Filiale. Seit 2016 gibt es das mit jährlichen Zuschüssen ausgestattete Sozialberatungsprojekt „Machbar“ des gemeinnützigen Vereins Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft (ASG).

In diesem Jahr erhält die ASG insgesamt 8070 Euro für ihre Arbeit auf dem Mühlenberg. Das Geld ist vor allem dafür da, Fachberater zu finanzieren. Die haben eine Schwerpunktaufgabe: Arbeitslose Frauen und Männer vom Mühlenberg bei ihrem Kampf gegen die eigene Arbeitslosigkeit zu unterstützen. Aus Sicht der Stadt ist das bitter nötig. Das zuletzt 2020 aktualisierte Entwicklungskonzept für das Mühlenberger Sanierungsgebiet notierte für das Jahr 2019 einen Anteil von 16,2 Prozent arbeitsloser Menschen unter den knapp 7400 Einwohnern. Das stadtweite Mittel lag damals bei nur 6,3 Prozent. Die Corona-Pandemie dürfte die Lage seither eher verschlechtert haben.

„Das Bunte Haus“ der Awo am Mühlenberger Stauffenbergplatz berät Familien. Die ASG-Arbeitslosenberatung soll auch dieses Angebot ergänzen. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Ergänzen, nicht konkurrieren

Die Stadt holte mit der ASG einen fachkundigen Verein ins Boot. Die ASG entwickelte sich vor über 40 Jahren aus einer Arbeitslosen-Selbsthilfegruppe in der Lindener Bethlehem-Kirchengemeinde heraus. Der Verein hilft arbeitslosen Menschen bei der Bewältigung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Probleme; er unterstützt in weiteren Schwerpunktbereichen auch Jugendliche und geflüchtete Menschen. In Mühlenberg sollen erfahrene ASG-Berater die Familienzentren, das Beratungszentrum „Das bunte Haus“ sowie die Nachbarschaftsarbeit am Canarisweg – in deren Räumen die ASG unter anderem berät – entlasten und ergänzen. Von allen sozialen Beratungsstellen auf dem Mühlenberg hat allein die Sozialberatung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Canarisweg 5 eine ähnliche Expertise wie die ASG. Allerdings befasst sich auch das DRK mit zusätzlichen Themen, etwa in der Familienhilfe. Den Hinweis der AfD auf schon bestehende Angebote im Stadtteil ließ der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wigbert Mecke denn auch nicht gelten. Das Beratungsangebot der ASG werde von keiner anderen Stelle vergleichbar intensiv vorgehalten, sagte er. „Mühlenberg ist ein Brennpunkt-Stadtteil; wir nehmen dort, was wir bekommen können“, ergänzte CDU-Fraktionschef Erdem Winnicki. Volt-Bezirksratsherr Erik Breves ist Lehrer an der Mühlenberger Leonore-Goldschmidt-Schule. Das Problem des Mühlenbergs sei es nicht, „dass es zu viele soziale Angebote gibt“, erwiderte er. „Wir sind vor Ort froh über jede Unterstützung.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das städtische Quartiersmanagement koordiniert etliche Beratungsangebote; auch das der ASG. Deren Berater bekämen von ihren Klienten oft Verwaltungsbescheide von bis zu 100 Seiten auf den Tisch, sagte Quartiersmanagerin Annette Dieckmann-Bartels. Nicht nur Menschen, deren Muttersprache Deutsch sei, hätten Probleme bei der Bewältigung der Unterlagen. Im schlimmsten Fall könnten einzelne Verfahren für Bescheide nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) vor dem Gericht landen. Das zu vermeiden sei eine Aufgabe der ASG. Seit Projektbeginn 2016 habe der Verein noch keinen Fall ans Gericht abgeben müssen. Und sparte damit viel Geld.

Von Marcel Schwarzenberger