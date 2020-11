Hannover

Entscheidet sich der Bezirksrat Mitte für einen neuen Namen für die Hindenburgstraße oder wird das Verfahren erneut verzögert? So ganz sicher kann man sich bei dem Gremium inzwischen nicht mehr sein, fest steht allein: Die Umbenennung der Straße im Zooviertel steht am kommenden Montag, 9. November, erneut auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses, Trammplatz 2.

Drei Namen stehen für die Hindenburgstraße zur Auswahl: Loebensteinstraße, benannt nach dem jüdischen Mädchen und Holocaust-Opfer Lotte-Lore Loebenstein, Zooallee sowie die Beibehaltung des alten Namens. Eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bezirksrat favorisiert den Namen Loebensteinstraße.

Anzeige

Zweiter Beschluss für Hindenburgstraße nötig

Sollte der Beschluss am kommenden Montag tatsächlich fallen, wäre das noch nicht das Ende des Verfahrens. Das Gesetz sieht vor, dass zunächst Anwohner um Stellungnahmen gebeten werden, die jedoch für den Bezirksrat nicht bindend sind. Die Liberalen wünschen sich, dass den Anwohnern die drei Namensvorschläge mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis vorgelegt werden. Haben Anwohner ihre Meinungen kundgetan, stimmt der Bezirksrat ein zweites Mal ab und fällt einen endgültigen Beschluss. Das bedeutet: Erst Ende des Jahres dürfte feststehen, wie die Hindenburgstraße künftig heißt.

Auf der Tagesordnung des Gremiums stehen am kommenden Montag weitere Themen:

Kostenfreie Corona-Tests: Die SPD regt an, dass Angehörige „systemrelevanter Berufe“ wie Ärzte und Erzieher regelmäßig kostenfreie Corona-Tests in Anspruch nehmen dürfen.

Blühende Wiesen vor dem Rathaus: SPD und Grüne fordern einen „Blühstreifen“ vor dem Rathaus und monieren, dass der Bezirksrat Mitte das im Juli schon einmal beschlossen hatte, die Stadtverwaltung aber nicht reagiert habe.

Kosten für Marstall-WC: Die CDU will wissen, wie hoch die Baukosten für die Toilette am Marstall tatsächlich ausgefallen sind. Das WC ist in die Schlagzeilen geraten, weil es als Rückzugsort für Prostituierte und ihre Freie gilt. Beliebt ist die Toilette auch deswegen, weil sie über eine Fußbodenheizung verfügt.

Von Andreas Schinkel