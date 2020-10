Vahrenwald/List

Es gibt Anträge und Anfragen im Bezirksrat Vahrenwald-List, die muten mal kurios an oder absurd – oder es ist offensichtlich, bei welchen der Fraktionen und Stadtteilpolitiker mit Ablehnung zu rechnen ist. Oder Anträge sind nachvollziehbar und sinnvoll. So wie zum Beispiel der Antrag der AfD in der jüngsten Sitzung des Gremiums, die Verwaltung zu beauftragen, in einem Pilotprojekt Fahrradreparaturstationen an geeigneten Standorten, etwa am Pastor-Jäckel-Weg und dem Hans-Meinecke-Weg aufzustellen.

Montageständer zur Radreparatur

Zur Begründung führt die AfD an, dass immer mehr Städte wie Dresden, Frankfurt und München sogenannte Fahrradreparaturstationen installieren lassen. Diese Servicestationen sind unter anderem mit einem Montageständer, Luftpumpen und verschiedenen Werkzeugen für kleinere Reparaturen ausgestattet, die gegen ein Pfand kostenfrei genutzt werden können. Außerdem lassen sich an den wetterbeständigen Stationen über einen QR-Code Reparaturanleitungen abrufen. Die geringen Kosten von rund 1000 Euro pro Station seien überschaubar. In einem Pilotprojekt könne die Verwaltung zwei Servicestationen an prominenten Stellen im Stadtbezirk aufstellen, so der Antrag.

Doch die Bezirksratsmehrheit sendet ein klares Nein. Und das liegt weniger an dem Inhalt des Antrags, als vielmehr am Antragsteller AfD – und zwar ausdrücklich der AfD nach dem Landesparteitag Mitte September. Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Thomas Bechinie, hat daher eine Antwort während der Sitzung verlesen, der die grundsätzliche und pauschale Ablehnung aller künftigen AfD-Anträge begründet.

Kein Wählerwille

„Die SPD-Fraktion hat bisher in Anerkennung des Wählerwillens Anträge der AfD stets inhaltlich überprüft und sich an der Sache orientiert damit auseinandergesetzt“, betont Bechinie. Eine grundsätzliche Ablehnung, nur weil es Anträge der AfD waren, habe es in der Fraktion mehrheitlich bislang nicht gegeben. „Doch seit dem Landesparteitag am 14. September haben wir es mit einer AfD zu tun, die einen Vertreter des offiziell aufgelösten Höcke-Flügels zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat“, so Bechinie weiter. Mitte September hatte die AfD in Braunschweig Jens Kestner zum neuen Vorsitzenden bestimmt.

Die Fraktion sei sich sicher, dass die Wählerinnen und Wähler, die der AfD vor vier Jahren ihre Stimme gegeben haben, keine „völkisch-nationale AfD“ gewählt hätten. „Daher missachten wir auch nicht den Wählerwillen, wenn wir ab sofort mit dazu beitragen, dass die völkisch-nationale AfD in diesem toleranten und bunten Stadtbezirk keinerlei Gestaltungskraft entfalten wird.“ Nicht einmal eine Luftpumpe solle sie an den Wegesrand bekommen. „Daher werden wir diesen und fortan alle AfD-Anträge kategorisch ablehnen“, betonte der Fraktionsvorsitzende.

Von Susanna Bauch