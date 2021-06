Hannover

Die Pläne der Stadt für den Bau einer Integrierten Gesamtschule (IGS) in Kleefeld stoßen auf einhellige Zustimmung des Bezirksrats Buchholz-Kleefeld. Alle Fraktionen betonten in der jüngsten Sitzung, dass sie den Standort an der Nackenberger Straße für geeignet halten – „trotz der Nähe zur IGS Roderbruch“. Die CDU verspricht sich von dem neuen schulischen Angebot sogar eine Aufwertung des gesamten Stadtteils.

Stadt: Besonders hoher Bedarf

Nach den Vorstellungen der Schulverwaltung soll die sechszügige IGS mit den Klassen der Sekundarstufe I zum Schuljahr 2025/2026 den Unterricht aufnehmen. Die Entscheidung für Kleefeld begründeten Vertreter der Verwaltung mit dem besonders hohen Bedarf an zusätzlichen Schulplätzen im Südosten des Stadtgebiets. Zudem gehöre die Freifläche an der Nackenberger Straße westlich der bereits bestehenden Grundschule und des privaten Leinetalgymnasiums der Stadt, so dass dort keine Kosten für den Ankauf entstehen. Auch die Bus- und Stadtbahnverbindungen für die Schüler seien gut. Befürchtungen der CDU, es könnte am Ende zu einer baulichen Anbindung an die benachbarte Grundschule kommen, wies Anja Berger im Namen der Schulbehörde zurück. Die landesweite Vorgabe, Gesamtschulen ohne Primarstufe anzubieten, werde auch künftig eingehalten. Die IGS Roderbruch mit ihren Grundschulklassen bleibe eine Ausnahme.

Schule ohne Oberstufe

Die Frage, warum die Planer auf eine Oberstufe verzichten wollen, wurde mit dem Hinweis auf den fehlenden Bedarf beantwortet. Das stadtweite Angebot an Plätzen sei in den nächsten zehn Jahren ausreichend. Zudem seien Kooperationen mit weiterführenden Schulen in der näheren Umgebung bereits an anderen Gesamtschulen gute Praxis.

Der Bezirksrat stimmte anschließend auch der Aufstellung eines Bebauungsplans für das Grundstück an der Nackenberger Straße zu, um die baurechtlichen Voraussetzungen für den Schulneubau zu klären.

Von Gabi Stief