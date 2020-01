Hannover

Das ist dann wohl der Strauch-Ahmetovic-Effekt: Unmittelbar nach der Wahl von Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic zum neuen Führungsduo der SPD in Hannover hat die Partei ein neues Mitglied gewonnen: Gunda Pollok-Jabbi, bisher parteilose Bezirksratsfrau in Mitte, ist nach Angaben der SPD am Sonnabend „gleich nach der Wahl“ der beiden neuen Vorsitzenden der SPD beigetreten. „Pollok-Jabbi unterzeichnete noch vor Ort einen Mitgliedsantrag“, heißt es in einer Mitteilung der Sozialdemokraten zum Parteieintritt. „Ich möchte für die SPD kämpfen und meinen Beitrag dazu leisten, der SPD in Hannover zu alter Stärke zu verhelfen“, wird die Neu-Genossin zitiert.

Kurz nachdem sie beigetreten war: Gunda Pollok-Jabbi (Zweite von rechts) mit Ratsfraktionschef Lars Kelich (v.li.), Parteichefin Ulrike Strauch, Co-Vorsitzender Adis Ahmetovic und Ex-Parteichef Alptekin Kirci. Quelle: Marcus Biewener

Pollok-Jabbi gehörte bis 2016 der Ratsfraktion der Linken an und gehörte in der zerstrittenen Fraktion zum Lager der Pragmatiker. Nach der Ratswahl 2016 trat Pollok-Jabbi im Streit mit dem Vorstand aus der Partei aus. Sie warf dem linken Flügel Realitätsferne vor. Pollok-Jabbi wirkte fortan als Parteilose im Bezirksrat Mitte mit. Sie ist seit dem vergangenen Sommer Leiterin der Johann Jobst Wagenerschen Stiftung, die sich in Hannover um Bedürftige kümmert.

Warmer Empfang

Strauch und Ahmetovic bereiteten Pollok-Jabbi einen warmen Empfang: Die SPD gewinne eine Hannoveranerin, die in der Stadt bestens vernetzt sei, sagte Strauch. Sie sei eine echte Kümmererin, findet Ahmetovic. „Genau durch Personen wie Pollok-Jabbi lebt eine Partei wie die SPD Hannover.“

Der Übertritt hat einen weiteren schönen Effekt für die SPD. Die Genossen sind nun mit sechs Mitgliedern stärkste Fraktion im Bezirksrat Mitte.

Lesen Sie auch

Von Karl Doeleke