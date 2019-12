Stöcken

Missverständnisse über Öffnungszeiten und Regeln auf dem Stadtfriedhof Stöcken sollen nun ein Ende haben. Bislang fehlte eine Beschilderung an dem Ende September eröffneten neuen Friedhofseingang. In der jüngsten Bezirksratssitzung beantragten die Grünen daher nun, dass die Stadtverwaltung ein Schild aufstellen möge, das unmissverständlich deutlich mache, wer ich wann und wie lange auf dem Stadtfriedhof aufhalten dürfe.

Anwohnerin fordert Überprüfung aller Hinweisschilder

„Einige Radfahrer rasen teilweise über den Friedhof, ohne zu wissen, dass das eigentlich nicht erlaubt ist“, kritisierte in der öffentlichen Sitzung auch eine Anwohnerin. „Durch die schwer einsehbaren, schmalen Wege ist das gerade für Rollstuhlfahrer, ältere Menschen und Kinder gefährlich.“ Sie bemängelte, dass viele Besucher des Friedhofs auch Angst hätten, auf dem Friedhof eingeschlossen zu werden. Der Antrag der Grünen wurde zwar einstimmig entschieden – nur das Schild an dem neuen Eingang zu ersetzen, reicht der Anwohnerin allerdings nicht aus. „Auch die bestehenden Schilder sind sehr schlecht sichtbar und teilweise zugewachsen“, kritisierte diese. Sie wünsche sich daher eine Erneuerung und Überprüfung auch der restlichen Schilder. Wer bis zur Anbringung neuer Schilder sicher gehen will: Noch bis zum 14. März öffnet der Stöckener Friedhof von 8 bis 17 Uhr.

Von Nina Hoffmann