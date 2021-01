Hannover

Es sind schlechte Zeiten für kostspielige Wünsche. Die Gewerbesteuereinnahmen sinken, das Defizit in der Stadtkasse steigt. Der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld mag trotzdem nicht auf sein Recht verzichten, Forderungen zum diesjährigen Haushaltsplanentwurf der Stadt Hannover zu stellen. Ganz oben auf der jetzt einstimmig verabschiedeten Wunschliste steht ein Nachschlag von 2,3 Millionen Euro für die Sanierung der Bezirkssportanlage Roderbruch.

Seit vielen Jahren sind die Sportplätze, die von zwei Vereinen und der IGS Roderbruch (in Nicht-Corona-Zeiten) genutzt werden, in einem miserablen Zustand. Die B- und C-Plätze am Osterfelddamm sind sogar seit geraumer Zeit gesperrt, weil Maulwürfe den Boden unterwühlt haben und die Verletzungsgefahr für die Sportler zu groß ist.

Leichtathletikanlagen müssen dringend saniert werden

Das größte Problem ist die fehlende Bewässerung. Mit Gartenschläuchen, Trinkwasser und einer provisorischen selbstfinanzierten Anlage versuchen die Vereine, das Austrocknen der Grünflächen zu verhindern. Seit Langem fordert der Bezirksrat in einer Vielzahl von Anträgen von der Stadt den Bau einer nachhaltigen Bewässerungsanlage für die gesamte Sportanlage. Aber auch die Leichtathletikanlagen – von der Weitsprunganlage bis zur 400-Meter-Laufbahn – sind veraltet und müssen dringend saniert werden. Einziger Lichtblick: 2014 wurde das baufällige Tartanspielfeld erneuert.

Der MTV Groß-Buchholz ist einer der Vereine, die die Bezirkssportanlage Roderbruch für ihren Spielbetrieb nutzen. Mit dem Zustand der Fußballplätze ist Arne Borstelmann, Vorsitzender des Vereins, alles andere als glücklich. Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit mehr als zehn Jahren seien die Vereine, die Schule und der Bezirksrat im Gespräch mit der Stadtverwaltung, sagt Arne Borstelmann, Vorsitzender des MTV Groß-Buchholz und CDU-Bezirksratsmitglied. Weitgehend ohne Erfolg. Auch die Pflege der Sportanlage sei „auf sehr geringem Niveau“. Im vergangenen Jahr war man erstmals zuversichtlich, dass die Sanierung vorankommt. Der städtische Fachbereich Umwelt hatte ein Bodengutachten anfertigen lassen. Probebohrungen fanden statt, und eine Wasserversorgung durch einen Brunnen wurde in Aussicht gestellt. Rund 550.000 Euro wurden im städtischen Haushalt für die neue Bewässerungsanlage reserviert.

Verwaltung schätzt die Kosten auf 4 Millionen Euro

Doch die Zuversicht war verfrüht. Im Januar teilte das Sportdezernat den Ratsfraktionen mit, dass die Planungen für die Erneuerung der Bezirkssportanlage Roderbruch komplett gestoppt wurden. Grund ist der Rat der Experten, die Verlegung des neuen Leitungsnetzes unter dem Boden gleichzeitig mit der Sanierung der Sportflächen durchzuführen. Auf 4 Millionen Euro schätzt die Verwaltung die Kosten für beide Maßnahmen, einschließlich der Erneuerung der Flutlichtanlage – ein Betrag, der derzeit nicht zur Verfügung stehe, wie das Sportdezernat mitteilt. Er sei sehr traurig, sagt Borstelmann. Aber er werde die Hoffnung nicht aufgeben.

