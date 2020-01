Hannover

Erobert sich die Natur die Stadt zurück? Wer in diesen Tagen an Leine und Ihme spazieren geht, entdeckt fast überall Nagespuren von Bibern. Seit 2013 ist das Phänomen vor allem in den Randbereichen der Stadt bei Döhren, Herrenhausen, Laatzen und Seelze zu beobachten gewesen. Doch seit 2019 sind die Tiere auch in den innenstadtnahen Ufern heimisch: Am Strandleben sind Bäume großflächig angenagt.

„100 Biber leben in Hannover “

An die 100 Biber leben in Hannover, schätzt Stadtjäger Heinz Pyka. Er geht davon aus, dass damit in der Stadt „die wahrscheinlich größte Biberpopulation weit und breit“ zu Hause ist. Regionsweit wird die Zahl der Tiere auf 150 geschätzt. Während in Bayern wegen Überpopulation bereits 1000 Biber im Jahr zum Abschuss freigegeben sind, sind sie in Niedersachsen streng geschützt. „Noch“, sagt Pyka: „Wahrscheinlich werden wir irgendwann auch über Konflikte etwa beim Hochwasserschutz sprechen, wenn zu viele Biber Dämme bauen.“ Im Moment gebe es aber keinen Anlass dafür.

Biber lassen sich im Winter gut beobachten

Fraßspuren sind deutlich sichtbar: Biber-Nagereste am Strandleben. Quelle: Villegas

Heiko Heybey, Betreiber der Beachbar Strandleben am Zusammenfluss von Leine und Ihme, schätzt die Nager. „Jetzt im Winter kann man sie ganz gut beobachten, weil sie sich mehr anstrengen müssen, um an Nahrung zu kommen“, sagt er. Das gesamte Jahr über ernähren sich die Biber vor allem von jungen, grünen Trieben. Im Winter nagen sie Rinden und Äste ab und schleifen sie über sogenannte Biberrutschen bäuchlings zu ihrem Bau, um Vorräte anzulegen. „Zwischen den Teichen in der Masch lassen sich überall solche Biberrutschen entdecken“, sagt Pyka.

Biberspuren überall an den Ufern

Biberspuren am Strandleben. Quelle: Villegas

Heybey beobachtet die Tiere auch beim Paddeln in der Leine Richtung Laatzen, inzwischen weiß er genau, wo sie ihre Bauten am Wasser angelegt haben. Stadtjäger Heinz Pyka sagt, dass man in den frühen Morgenstunden „eigentlich täglich“ Biber an den Teichen in der Ricklinger Masch sehen kann.

Guten Appetit: Nagespuren der Biber am Strandleben. Quelle: Villegas

Biber sind geschickte Schwimmer, an Land aber bewegen sie sich eher unbeholfen. Trotzdem sind sie sogar an den Müllinger Teichen zwischen Hannover und Sehnde schon heimisch, gut sechs Kilometer von der Leine entfernt. „Die Strecke haben sie durch den kleinen Graben Bruchriede überwunden“, sagt Pyka.

Biberspuren am Leineufer bei Laatzen-Grasdorf. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Der Stadtjäger hält die Rückkehr der Biber für eine Erfolgsgeschichte der Natur. Die Tiere galten in Mitteleuropa als quasi ausgerottet, weil sowohl ihr Fleisch als auch ihr Fell begehrt war. „Als Angler schätze ich vor allem, dass die Tiere die Strukturen im Wasser natürlich verändern und damit den Fischen Laich und Schutzraum bieten“, sagt Pyka.

Zutrauliche Tiere sind oft Nutrias

Häufig werden Biber mit den kleineren Nutrias verwechselt, die nicht unter Schutz stehen und deshalb inzwischen in großer Zahl geschossen werden. Biber zählen zu den größten Nagetieren der Welt. Sie können bis zu einem Meter groß und problemlos 18 Kilogramm schwer werden, ihre kanadischen Verwandten sogar bis zu 1,20 Meter. Nutrias dagegen werden maximal 60 Zentimeter groß. In der Regel gilt: Wenn Tiere zutraulich sind und sich sogar füttern lassen, sind es eigentlich immer Nutrias. Dass die Zahl der Biber in Hannover steigt, hält Pyka für unwahrscheinlich. Die Tiere sind monogam und ziehen ihren Nachwuchs zwar auf, danach aber wird dieser vertrieben und muss sich neue Reviere suchen. Hannover gilt als voll.

Von Conrad von Meding