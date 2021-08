„Weltschiedsrichterin“ Bibiana Steinhaus-Webb hat am Montag in der Galerie Herrenhausen in Hannover das Große Verdienstkreuz des Landes Niedersachsen erhalten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeichnete auch zwei weitere Hannoveraner aus: Kinderbuchautor Ingo Siegner und Jürgen Brommer von der Alzheimer Gesellschaft.