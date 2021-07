Mit 3000 Großplakaten wirbt Hannover in ganz Norddeutschland für Stadt- und Regionsbesuche. Der Slogan „Aufregend unaufgeregt“ allerdings stößt manchen bitter auf – und auch die Fotoqualität ist erstaunlich blass.

„Bieder und unsexy“: So wirbt Hannover in Norddeutschland

Stadtmarketing - „Bieder und unsexy“: So wirbt Hannover in Norddeutschland

Stadtmarketing - „Bieder und unsexy“: So wirbt Hannover in Norddeutschland