Hannover

Die Zahl der Insektenarten geht weltweit zurück, das haben Forscher kürzlich festgestellt. Manchen Zeitgenossen mag es freuen, wenn nachts weniger Mücken durchs Zimmer sirren, aber Insekten erfüllen wichtige Aufgaben im Ökosystem – insbesondere Bienen. Sie liefern nicht nur Honig, vor allem Wildbienen gelten als wichtigste Bestäuber im Pflanzenreich. Daher will die Stadt Hannover mehr tun, um den Lebensraum der Wildbienen zu erhalten. „52 Prozent aller Wildbienenarten sind gefährdet“, sagte Heino Kamieth, Bereichsleiter im Umweltamt, am Montag im Umweltausschuss.

Seltene Bienenarten in der Großstadt zu Hause

Seit mehreren Jahren untersucht die Stadt das Vorkommen von Wildbienen. Mehr als 250 Arten sind bisher im Stadtgebiet registriert worden, darunter auch seltene. „Das ist sensationell“, sagt der städtische Umweltexperte. Erstmals in Niedersachsen wurde ausgerechnet in einer Großstadt die seltene Blauschwarze Holzbiene gefunden. Dass sich solche Exoten im Stadtgebiet heimisch fühlten, habe damit zu tun, sagt Kamieth, dass das Angebot an verschiedenen Blüten groß sei. „Auf dem Lande ist das Angebot oft recht einseitig. Und Rapsfelder blühen nur für kurze Zeit“, sagt er. Das hat zum einen mit der Flurbereinigung zu tun, aber auch mit dem Kampf gegen Unkräuter.

Vereine geben Tipps für Bienen-Gärten Immer mehr Hannoveraner wollen wissen, wie sie bedrohten Bienenarten helfen können – im Garten oder auf dem Balkon. „Das Interesse ist groß“, sagt Sabine Littkemann vom BUND. Das sieht auch der Verein „ Hannover summt“ so, der sich dem Schutz der Bienen verschrieben hat. „Wir sagen den Leuten: Ihr könnt auch hier in Hannover etwas für bedrohte Arten tun“, erzählt Jan Dohren, Gründer der Initiative. Auf dem Balkon erfreuten sich Pflanzen wie Lavendel und Kräuter wie Rosmarin bei Bienen großer Beliebtheit. Wer mehr Platz habe, könne Wildbienen Nistplätze anbieten. Im Garten sei Totholz ein beliebtes Reservat für Insekten, auch in Brombeerranken suchten Bienen gerne Unterschlupf, sagt Dohren. Sogenannte Insektenhotels seien zwar gut gemeinte Ansätze, aber würden von Bienen oft verschmäht. Lehm- und Lößwände böten dagegen einen guten Lebensraum. Der BUND warnt davor, Steingärten anzulegen. „Auch das scheint leider gerade in Mode zu sein“, sagt Littkemann.asl

Für die Stadt kommt es jetzt darauf an, nicht nur das Nahrungsangebot für Wildbienen möglichst auszuweiten, sondern auch Lebensräume zu erhalten und Nistplätze anzubieten. Viele Wildbienenarten suchen Unterschlupf in abgestorbenen Hölzern, in Lehmmauern und Sandflächen. Dort leben die Wildbienen meist solitär und nicht in großen Gemeinschaften wie die Honigbiene.

Wild- und Honigbiene konkurrieren um Nahrung

Wild- und Honigbiene konkurrieren um Nahrung und Lebensraum, so viel steht fest. Wie diese Konkurrenz im Detail aussieht, sei noch nicht genügend erforscht, sagt Kamieth. Die Stadt sei dazu übergegangen, Imkern nur dort Standorte für ihre Bienenstöcke anzubieten, wo keine Wildbienen in der Nähe leben. „250 Bienenhalter betreiben rund 1100 Stöcke in Hannover, und die Nachfrage ist enorm“, berichtet Kamieth.

Friedhöfe als Bienenreservat

Mehrere Flächen im Stadtgebiet sieht die Stadt bereits als schutzwürdigen Raum für Bienen an. Dazu zählen die Magerwiesen am Kronsberg, das Altwarmbüchener Moor und der Badebornteich in Badenstedt. Auf der Alten Bult in der Südstadt will die Stadt zusammen mit dem Naturschutzbund BUND ein Reservat für die seltene Zaunrüben-Sandbiene schaffen. Die Zaunrübe, ein Kürbis-Gewächs, wird in der Stadtgärtnerei gezüchtet und auf der Alten Bult eingepflanzt. Zudem will die Stadt ihre weitläufigen Friedhöfe nutzen, um dort Wildblumenwiesen anzupflanzen.

Hannover will sich nun mit seinem Bienenschutz-Programm am Wettbewerb „Kommunen für Insekten“ beteiligen. Grundsätzlich gelte, betont Kamieth, dass man in Hannover zwar viel machen könne in Sachen Wildbienenschutz. „Aber auch die blütenreichsten Grünanlagen und Gärten und die besten Nisthilfen können die Schutz- und Pflegemaßnahmen für Wildbienen in der freien Landschaft nicht ersetzen“, betont er.

Von Andreas Schinkel