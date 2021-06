Hannover

Hannovers Brauereien bieten eine große Biervielfalt. Aber welche Biere passen zu welchem Anlass? Was kauft man, wenn Freunde zum Grillen vorbeikommen, und was für die Fahrradtour? Welches Bier passt zu Burgern, welches zu Kuchen? Hannovers einzige Biersommelière, Janina Crowder (30) vom Craft-Beer-Kontor in der Südstädter Schlägerstraße, hat für uns einen kreativen Biertest gemacht – und gibt Tipps.

Unsere Auswahl ist natürlich nicht vollständig – aber sie umfasst 26 regionale Biersorten von Herrenhäuser und Gilde bis Mashsee und Nordstadt-braut, von Hannöversch bis Meyers sowie Umland-Biere aus Hemmingen und vom Gutshof in Sehnde-Rethmar. Eine Wertung nehmen wir nicht vor – schließlich ist Bier immer auch Geschmackssache. Und die Preise variieren – im Kiosk ist jedes Bier teurer als im Supermarkt. Insofern sind unsere Preisangaben (alle ohne Pfand) nur Anhaltspunkte.

Herrenhäuser Premium Pilsener: Das Bier zum Grillen

Klassiker aus Herrenhausen: Das Herrenhäuser Premium Pilsener. Quelle: Samantha Franson

„Weich und vollmundig“, urteilt die Biersommelière Crowder. Mit 4,9 Prozent Alkoholgehalt erfüllt der Pilsklassiker aus Hannovers Norden den Standardwert. „Es passt hervorragend zur Grillparty mit Freunden, zu einer Bratwurst oder gegrilltem Gemüse.“ Herrenhäuser braut mit Wasser aus einer eigenen Quelle, das gilt als Qualitätsmerkmal. Das Bier ist gefiltert, dadurch bietet es im Glas einen klaren Durchblick unter der Schaumkrone (0,89 Euro). Die Privatbrauerei, zusammen mit Gilde eines der beiden lokalen Traditionsunternehmen, hat zahlreiche Varianten (Radler, alkoholfrei) im Angebot sowie die neue Sorte „Helles“, ein Weizen und natürlich das Lüttje-Lage-Bier.

Gilde Pilsener: Das Feierabendbier am Maschsee

Klassiker aus der Südstadt, aber in grüner Flasche: Das Gilde Pilsener. Quelle: Samantha Franson

Ob Herri oder Gilde – das ist in Hannover ein echter Geschmacks- und Gefühlsstreit. „Leicht trinkbar, erfrischend“, sagt Biersommelière Crowder zum Gilde-Pils (0,69 Euro) aus der Südstadt. Das wird in grüne Flaschen abgefüllt. „Grüne Bierflaschen sind eigentlich ein Marketinggag“, verrät Crowder. Aber einer, der für feine Gaumen schmeckbar sei. Bier ist lichtempfindlich, weshalb die gleiche Sorte aus einer Dose kräftiger schmeckt als aus einer braunen Flasche – und wieder anders aus einer grünen. „Ich schmecke die grüne Flasche leicht raus“, sagt Crowder. Das müsse aber kein Nachteil sein – das Pils (4,9 Prozent) habe so mehr Leichtigkeit. „Für mich ist das Gilde-Pilsener ein erfrischendes Feierabendbier, nach harter (Garten-)Arbeit am besten am Maschsee zu genießen, wo man es ja auch riecht, wenn die Gilde braut.“ Auch von der Gilde gibt es zahlreiche weitere Sorten.

Hanöversch Pilsener: Das Livemusik-Bier

Hanöversch Pilsener aus der Brauerei des Ernst-August-Brauhauses. Quelle: Samantha Franson

Ausschließlich aus Bio-Zutaten und handwerklich gebraut: Die Familienbrauerei der Aulichs im Altstadt-Brauhaus Ernst August bietet ihre Biere in Ein- und Zwei-Liter-Flaschen an. „Die großen Flaschen schaffen Geselligkeit, weil man an mehrere Personen ausschenken kann“, sagt Biersommelière Crowder. Sie schmecke im Hanöversch-Pilsener „eine leicht getreidige Note“, die vom Hopfen komme. Dadurch ist das Bier weniger herb. Das Bier (4,90 Euro für einen Liter) ist – wie alle folgenden Craft-Beer-Sorten – naturtrüb, also ungefiltert. Für welche Stimmung es geeignet ist? „Es passt toll zu einem Livemusik-Abend“, sagt Crowder. Hanöversch bietet auch ein Märzen sowie wechselnde Saisonbiere an.

Meiers Helles: Das Bier zum Sommersalat

Helles von Meiers am Aegi. Quelle: Samantha Franson

„Vollmundig, etwas butterig“, urteilt Crowder über das Helle aus der Meiers-Brauerei „im Schatten des Rathauses“, wie sich Meiers Lebenslust am Aegi selbst verortet. Helles ist ein Bier, bei dem Malz und Hopfen ausgewogen sind – im Gegensatz zu Pils, bei dem der Hopfen überwiegt. Auch die Meiers verkaufen ihre Biere in Ein- und Zwei-Liter-Flaschen mit Bügelverschluss. Die beiden Innenstadt- Brauereien Aulich und Meier findet die Biersommelière „cool“. Das Helle von Meiers passe „toll zu allen Speisen, zum Beispiel zu frischen Sommersalaten“. Zu Alkoholanteilen gibt es keine Angaben, der Preis für die Liter-Flasche beträgt 4,60 Euro. Meiers bietet auch ein dunkles Bier sowie wechselnde Saisonbiere an.

Mashsee Trainingslager: Das Bier zum Burger

Trainingslager von Mashsee. Quelle: Samantha Franson

Seit 2014 braut das Mashsee-Team um Kolja Gigla Craft-Beer – inzwischen in neun Sorten. Als eines der Beliebtestes gilt das Trainingslager (5,5 Prozent). „Ein kalt gehopftes Lager“, lobt Biersommelière Crowder. Dort wird der Hopfen auch nach dem Brauprozess noch hinzugegeben, teilweise beim Lagern. Dank des Simcoe-Hopfens habe das Bier Aromen von Mango und Grapefruit, „trotzdem ist es ein herbes Lager-Bier“, sagt Crowder. Ihre Empfehlung: Das Trainingslager (1,99 Euro) passe perfekt zum Burger. Mashsee braut in einer Mikro-Brauerei in Wülfel, die Großproduktion übernehmen dann andere Brauereien – langfristig will das Unternehmen aber eine eigene Brauerei errichten.

Nordstadt-braut-Pils: Fürs Picknick im Georgengarten

Klassisches Pils: Nordstadt-braut. Quelle: Samantha Franson

Die Genossenschaft der Nordstadt-Brauer ist seit 2017 am Start und hat sechs Biere im Sortiment. Wie schmeckt das Pils (1,59 Euro)? „Wie ein klassisches Pils eben“, sagt Biersommelière Crowder frei heraus. Was ja durchaus ein Kompliment ist. Weil auch dieses Bier mit seinen 4,9 Prozent Alkoholanteil unfiltriert ist, schmecke es „etwas vollmundiger als klares Bier“, urteilt die Fachfrau. Insgesamt sei es ein gutes regionales Bier, „wie gemacht für ein Picknick im Georgengarten“. Und da gehört Nordstadt-Bier ja schließlich auch hin.

Gutshofbrauerei Das Freie: Das Aperitif-Pils

Das Freie aus der Gutshofbrauerei in Sehnde-Rethmar. Quelle: Samantha Franson

„Ein gutes, herbes Pils“, sagt Biersommelière Crowder. Auf dem Gutshof in Sehnde-Rethmar braut Christoph Digwa verschiedene Biere, darunter auch das mit Maschinenbaustudenten entwickelte Campus-Bier. Das Pils (1,99 Euro) habe mit seinen 5,1 Prozent Alkoholanteil eine „frische, norddeutsche Note“, lobt Crowder. Es eigne sich gut als Einstieg zum Essen. „Es schmeckt wie ein Appetitanreger – für mich ist es das Aperitif-Pils.“

Hemminger Helles: Das Bier zum Spargel

Das Helle aus der Hemminger Biermanufaktur. Quelle: Samantha Franson

„Hemminger Helles ist ein wirklich gutes Bier“, sagt Crowder. Der Produkt der Biermanufaktur aus Hannovers Süden (1,99 Euro) ist etwas trüber als gefiltertes Bier und hat daher viel Geschmack. „Es ist ein bisschen würziger als viele andere Biere“, sagt Crowder. Es passe mit seinen 4,9 Prozent hervorragend zu allen leichten Gerichten, „zum Beispiel zu Spargel“.

Lindener Spezial: Das Bier zum Limmern

Lindener Lebensart: Lindener Spezial aus der Gilde-Brauerei. Quelle: Samantha Franson

Das Lindener Spezial ist das Heimatbier im Westen der Stadt. Als die Gilde-Brauerei die Lindener Konkurrenz übernahm, war der Schmerz im lokalpatriotischen Stadtteil groß. Die Nachfrage jedoch blieb so gut, dass sich die Produktion weiterhin lohnt. Aber schmeckt „Hannovers Spezielles“, wie es in der Eigenwerbung heißt, denn wirklich anders als das Mutterbier Gilde? „Auf jeden Fall“, sagt Biersommelière Crowder. „Es ist weniger herb als die anderen lokalen Pils-Biere.“ Und mit 5,1 Prozent Alkoholgehalt hat das „Lindener“ (0,85 Euro) die Stärke, die man in einem Stadtteil schätzt, der sich als Arbeiterstadtteil sieht (wenn auch der Akademikeranteil längst höher ist als in vielen anderen Stadtteilen). „Das Lindener Spezial“, sagt Crowder, „ist genau das richtige Bier zum Limmern.“ Wer will da widersprechen?

Herrenhäuser Helles: Das Bier zur Fahrradtour

2021 neu im Programm: Herrenhäuser Helles. Quelle: Samantha Franson

Ganz neu hat Herrenhäuser das Bier Hannover Helles ins Programm aufgenommen. Es hat das beliebte Icebeer als Sommerbier abgelöst. Die 0,33-Liter-Flasche (0,89 Euro) kommt mittelhoch und ungewöhnlich schlank daher, der Inhalt ist mit 4,9 Prozent Alkoholgehalt „etwas feinperliger dank weniger Kohlensäure und nicht so herb“, sagt Biersommelière Crowder. Helles Bier sei im Kommen. „Fast alle brauen Helles, es ist ein unkompliziertes Bier.“ Beim Hellen sind Hopfen- und Malzanteil ausgewogen, während beim Pils der Hopfen überwiegt. Wegen des Flaschenformats („niedlich“, sagt Crowder) eigne sich das Bier hervorragend zum Mitnehmen, etwa auf eine Rad- oder Kanutour.

Gilde Ratskeller: Das Bier zum Spieleabend

Gilde Ratskeller. Quelle: Samantha Franson

Ob Skat, Doppelkopf oder einfach nur ein Abend mit Freunden: Das Gilde Ratskeller Premium-Pils gilt als regionales Qualitätsprodukt. „Es ist würziger im Geschmack als das normale Gilde-Pilsener, und dazu etwas stärker im Abgang.“ Vielleicht liegt es auch daran, dass es traditionell in braune Flaschen abgefüllt wird? Die Gilde wirbt damit, das Ratskeller (4,9 Prozent, 0,85 Euro) sei „ein echtes Stück Hannover“ – was allerdings für alle hier aufgeführten Biersorten gilt.

Herrenhäuser Weizen: Das Bier zur Pizza

Herrenhäuser Weizen. Quelle: Samantha Franson

Wasser aus eigener Quelle, dazu Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe: Daraus besteht das Herrenhäuser Weizenbier. „Toll, dass ein Weizen im regionalen Programm ist“, freut sich Crowder (5,5 Prozent, 0,99 Euro). Ihr Tipp: „Es passt toll zu Tomate-Mozzarella, zu milden Käsesorten und zu Pizza.“

Hanöversch Bernstein: Das Bier zum Sonnenuntergang

Das Märzen: Hanöversch Bernstein. Quelle: Samantha Franson

Die Hanöversch-Brauerei hat auch ein Märzen im Programm. Der Name hat Geschichte und Geschmack. Früher galten in vielen Regionen aus Hygienegründen Brauverbote während der Sommermonate. Um das letzte Bier im März haltbarer zu machen, wurde es etwas kräftiger eingebraut – und das schmeckt man. Mit 5,2 Prozent Alkoholgehalt hat das Hanöversch-Bernstein (4,90 Euro der Liter) „einen volleren Geschmack, ist malziger, süßlicher mit einer leichten Honignote“, sagt Biersommelière Crowder. Sie empfiehlt das Märzen etwa zu Käse: „Ein tolles Bier zum Sonnenuntergang.“

Meiers Dunkles: Das Pancake-Bier

Dunkles Bier von Meiers am Aegi. Quelle: Samantha Franson

Dunkles Bier entsteht unter anderem durch verändertes Rösten des Malzes. Die Brauerei in Meiers Lebenslust am Aegi hat (zusätzlich zum Hellen und neben Saisonbieren) ein Dunkles aufgelegt. „Sehr malzig“, sagt Biersommelière Crowder, „es hat eine leichte Note von Ahornsirup“. Wozu das optimal passt? „Zu Pfannkuchen mit Vanilleeis“, empfiehlt sie. Zu Alkoholanteilen gibt es keine Angaben, der Preis für die Liter-Flasche beträgt 4,60 Euro.

Mashsee Hafensänger: Das Bier zum Kuchen

Hafensänger von Mashsee. Quelle: Samantha Franson

Bier zum Kuchen? „Klar“, sagt Biersommelière Crowder, „warum nicht? Bier kann man fast immer trinken.“ Das Mashsee-Team braut ein dunkles Bier mit stark gerösteten Malzsorten. Das Baltic Porter mit dem Namen Hafensänger hat satte 6,1 Prozent Alkoholgehalt (1,99 Euro). Es zeige „Aromen von Kaffee und dunkler Schokolade“, sagt Crowder, und passe deshalb „zu dunklen Fleischgerichten, aber sehr gut auch Vanilleeis und Kuchen“. Also: ran an die Kaffeetafel, wer’s mag.

Hemminger Dunkles: Das Chili-Bier

Dunkles von der Hemminger Biermanufaktur. Quelle: Samantha Franson

Aus der Hemminger Biermanufaktur stammt ein dunkles Lager (4,9 Prozent, 1,99 Euro). „Es schmeckt malzig, etwas süßlich, daher passt es sehr gut zu Chili con Carne oder auch zu älterem Käse“, sagt Biersommelière Crowder. Seit September 2019 residieren Wolf Hatje und Jens Kummerfeldt mit „Hemmingens erstes Brauerei“ direkt am Rathausplatz der Kleinstadt – aber die Biere gibt es, wie fast alle anderen, sowohl in Crowders Craft-Beer-Kontor in der Südstadt als auch in allen gut sortierten Supermärkten der Region.

Gutshofbrauerei Campus-Pils: Das Bier für Garbsen

Campus-Pils aus der Gutshof-Brauerei in Sehnde-Rethmar. Quelle: Samantha Franson

Das ist Zielgruppenarbeit: Die Gutshofbrauerei in Sehnde-Rethmar hat gemeinsam mit Studierenden und Beschäftigten vom Campus Maschinenbau der Leibniz-Uni ein Campus-Pils entwickelt (4,9 Prozent, 1,99 Euro). Die Kombination aus „zitrusspritziger Cascade“ (einem Aromahopfen) und dem eher bitteren Magnum-Hopfen vereinen sich nach Einschätzung von Biersommelière Crowder zu einer „fruchtigen Note – das ist etwas Besonderes“. Deshalb gelte: „Wer sich auf dem Maschinenbau-Campus in Garbsen abheben will, der trinkt Campus-Pils.“

Mashsee Mashine: Das Bier fürs Scharfe

Das stärkste Bier der Übersicht: Mashsee Mashine. Quelle: Samantha Franson

Mit ihrem Mashine, einem Indian-Pale-Lager, hat das Mashsee-Team das stärkste Bier aus unserer Übersicht beigesteuert (6,8 Prozent Alkoholanteil, 2,29 Euro). „Mit drei verschiedenen Hopfensorten ist es kräftiger, bitterer und passt gut zu würzigen Gerichten, zu Currys und Asiatischen“, empfiehlt Biersommelière Crowder.

Die Radler-Biere: Mit Zitrone und Grapefruit

Die Mischbiere von Nordstadt-braut, Gilde und Herrenhäuser. Quelle: Samantha Franson

Ob Radler oder Alster – hinter dem Begriff stecken Biermischungen mit Limonadengeschmack. Meist gelten sie als Frauen-Biere, wobei das Vorurteil offenbar nicht immer zutrifft. „Das Mischbier Kopernikuss von Nordstadt-braut (1,59 Euro) wird bei uns im Craft-Beer-Kontor häufiger von Männern gekauft als von Frauen“, verrät Sommelière Crowder. Es ist zu einem Drittel mit Rhabarbersaftkonzentraten und weiteren Aromen gemischt und hat 3,2 Prozent. „Man sollte es nicht warm trinken, denn dann ist es zu süß“, rät Crowder. Kalt aber sei es ein gutes, weil ungewöhnliches Mischbier. Gilde bringt außer dem klassischen Radler (2,5 Prozent, 0,75 Euro, naturtrüb mit Zitrone) auch eine Grapefruit-Mischung (2,0 Prozent, 0,80 Euro) in den Handel. Bei Herrenhäuser heißt das Zitronenmischbier Alster (2,5 Prozent, 0,89 Euro). Crowder sagt: „Das Herri-Alster hat mehr Süße und mehr Kohlensäure, das Gilde-Radler hat mehr Säure, weil es zitroniger schmeckt, und beim Gilde-Grapefruit ist der Grapefruit-Geruch so stark, dass man das Bier kaum riecht.“ Also: Für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Alkoholfreien: Gut nach dem Sport

Die Alkoholfreien von Gilde und Herrenhäuser – inklusive eines alkoholfreien Alsters. Quelle: Samantha Franson

Zusätzlich zu den beiden alkoholfreien Pilsvarianten von Herrenhäuser und Gilde haben wir auch ein Alster-Alkoholfrei von Herri mitgebracht. „Alle sind ganz ordentlich“, sagt Crowder. Das Gilde Alkoholfrei (0,69 Euro) sei „etwas süßer, fruchtiger und leichter“, das Herrenhäuser Alkoholfrei (0,89 Euro) „etwas würziger und herber“. Auch das Herrenhäuser Alster Alkoholfrei (0,89 Euro) habe einen runden Geschmack. Weil alle diese Biere isotonische Anteile haben, einigen wir uns darauf, dass sie sich gut nach dem Sport trinken lassen – aber es sind auch viele andere Zwecke denkbar.

Herrenhäuser Lüttje Lagen: Das Schützenfest-Bier

Herrenhäuser Lüttje Lagen Quelle: Samantha Franson

Dieses Bier hat Hannover-Tradition: Das naturtrübe, obergärige Lüttje-Lagen-Bier der Herrenhäuser Brauerei wird klassisch mit Kornbrand aus zwei übereinanderliegenden Gläsern getrunken. Mindestens beim Schützenfest, aber vielfach auch zu anderen Anlässen. Ohne den Kornbrand schmeckt das Lüttje-Lagen-Gebräu (0,99 Euro) „ein bisschen wie ein süßes Altbier“, sagt Biersommelière Crowder: „Es hat eine leichte Malzbasis.“ Mit 3,9 Prozent Alkoholgehalt ist es ein eher schwächeres Bier, aber der Kornbrand tut dann ja das Seine, um den Anteil zu steigern.

Und wo gibt es die Biere?

Herrenhäuser und Gilde gibt es quasi überall in Hannovers Handel zu kaufen. Weil aber viele Supermärkte ihre Sortimente stark regionalisieren, bekommt man auch die Biere der kleineren Brauereien inzwischen an vielen Orten. Edeka-Wucherpfennig zum Beispiel hat in allen größeren Märkten nahezu alle der hier besprochenen Biere, aber auch bei Rewe und in anderen Geschäften ist die Auswahl regionaler Biere inzwischen groß. Und dann bieten viele der Kleinbrauereien auch Direktverkauf an.

Das ist die Biersommelière Janina Crowder Die 30-Jährige Janina Crowder ist leidenschaftliche Bierliebhaberin – und darf sich nach einem zweiwöchigen Intensivkurz in Bamberg Biersommelière nennen. Die Bezeichnung ist Teil des Versuchs der Bierszene, an die gehobene Stellung der Weinszene anzuknüpfen, was sich auch in den vielen kleinen Handwerks-Brauereien zeigt, die überall aus dem Boden sprießen und sich teils großer Nachfrage erfreuen. 2016 hat Crowder (der Name stammt von ihrem englischen Vater) mit ihrem Craft-Beer-Kontor (Schlägerstraße in Hannovers Südstadt) selbstständig gemacht, in den ehemaligen Räumen der Mashsee-Brauerei. Im Kontor gibt es rund 300 ständig wechselnde Biersorten aus Deutschland, Europa, den USA und dem Rest der Welt. Teil des Konzepts sind auch Verköstigungen, Tastings und ähnliche Veranstaltungen.

Von Conrad von Meding