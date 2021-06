Hannover hat eine lange Biertradition und eine breite Auswahl an regional gebrauten Sorten – und es kommen immer neue hinzu. Erst kürzlich haben wir eine Expertin 26 Sorten testen lassen. Doch auch von unseren Leserinnen und Lesern wollten wir wissen: Welche Sorte schmeckt am besten? Mehr als 4000 haben an unserer Umfrage teilgenommen. Das sind die Ergebnisse:

Platz 10: Mashsee Mashine

Stimmen: 1,2 %

Mit ihrem Mashine, einem Indian-Pale-Lager, ist das Mashsee-Team das stärkste Bier aus unserer Umfrage (6,8 Prozent) – und das scheint einigen Biertrinkern in Hannover besonders gut zu schmecken.

Platz 9: Gilde Radler

Stimmen: 2,6%

Ob Radler oder Alster – hinter dem Begriff stecken Biermischungen mit Limonadengeschmack. Auch in Hannover werden mehrere Sorten gebraut und gemischt. Die Variante der Gilde ist laut unserer Umfrage die beliebteste.

Platz 8: Herrenhäuser Helles

Stimmen: 2,9 %

Ganz neu hat Herrenhäuser das Bier Hannover Helles ins Programm aufgenommen. Es hat das Icebeer als Sommerbier abgelöst.

Platz 7: Hanöversch Pilsener

Stimmen: 3,1 %

Ausschließlich aus Biozutaten und handwerklich gebraut: Die Familienbrauerei der Aulichs im Altstadt-Brauhaus Ernst August bietet ihre Biere in Ein- und Zwei-Liter-Flaschen an. Das schmeckt 124 Umfrageteilnehmern so gut, dass sie diese Sorte zum besten Bier der Region erklären.

Platz 6: Lindener Spezial

Stimmen: 4,9 %

Das Lindener Spezial ist das Heimatbier im Westen der Stadt. Als die Gilde-Brauerei die Lindener Konkurrenz übernahm, war der Schmerz im lokalpatriotischen Stadtteil groß. Die Nachfrage jedoch blieb so gut, dass sich die Produktion weiterhin lohnt.

Platz 5: Mashsee Trainingslager

Stimmen: 5,9 %

Seit 2014 braut das Mashsee-Team um Kolja Gigla Craftbeer – inzwischen in neun Sorten. Als eines der beliebtesten gilt das Trainingslager. 238 Leserinnen und Leser halten es für das beste Bier der Region.

Platz 4: Gilde Pilsener

Stimmen: 6,1 %

Dieses Bier kennt wohl jeder in Hannover, der den Hopfenkaltschalen nicht abgeneigt ist. Was nicht jeder weiß: Grüne Bierflaschen sind eigentlich ein Marketinggag. Aber einer, der für feine Gaumen schmeckbar sei. Bier ist lichtempfindlich, weshalb für Kenner die gleiche Sorte aus einer Dose kräftiger schmeckt als aus einer braunen Flasche – und wieder anders aus einer grünen.

Platz 3: Nordstadt-braut Pils

Stimmen: 7,9 %

Die Genossenschaft der Nordstadt-Brauer ist seit 2017 am Start und hat sechs Biere im Sortiment. Besonders beliebt ist offensichtlich die Sorte „Pils“, 320 Umfrageteilnehmer haben sich dafür entschieden.

Platz 2: Gilde Ratskeller

Stimmen: 11,3%

Ob Skat, Doppelkopf oder einfach nur ein Abend mit Freunden: Das Gilde Ratskeller Premium-Pils gilt als regionales Qualitätsprodukt. „Es ist würziger im Geschmack als das normale Gilde-Pilsener, und dazu etwas stärker im Abgang“, meint Hannovers einzige Biersommelière, Janina Crowder (30).

Platz 1: „Herri“

Stimmen: 37,8%

Mehr als 1.500 von rund 4.000 Teilnehmern unserer Umfrage haben sich für den Pilsklassiker aus Hannovers Norden entschieden. „Es passt hervorragend zur Grillparty mit Freunden, zu einer Bratwurst oder gegrilltem Gemüse“, sagt Crowder . Na denn: Prost!

Hinweis: In unserer Umfrage hatten wir 16 weitere Sorten zur Auswahl gestellt. Sie erhielten jedoch Werte unter einem Prozent der Teilnehmer, sodass wir sie hier nicht aufführen.

Von HAZ