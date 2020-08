Region Hannover

Mitten in der Natur und gleichzeitig gut erreichbar auch für Stadtbewohner – das bieten viele Biergärten rund um Hannover. Das große Angebot an Gaststätten unter freiem Himmel eignet sich perfekt als Tourenziel oder zum Verschnaufen bei Tagesausflügen. Dabei kommt jeder auf seine Kosten: Ob nun gut-bürgerliche Wirtshäuser, trendige Beach Bars oder gemütliche Waldschänken – für jeden Geschmack und jede Preisklasse ist etwas dabei.

Also erkunden Sie die Region – vielleicht ja sogar mit dem Fahrrad. Etliche Outdoor-Gaststätten warten schon mit kühlen Getränken und frischen Gerichten. Für Ihren Ausflug geben wir hier eine Übersicht über die Biergärten im Umland Hannovers – viel Spaß beim Entdecken!

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Das sind Hannovers Biergärten – die große HAZ-Übersicht

Biergarten in Bad Münder

Nordmannsturm

Mitten im Deister: Der Biergarten am Nordmannsturm lockt mit uriger Atmosphäre. Quelle: Villegas

Im Biergarten am Nordmannsturm kehren vor allem Wanderer und Fahrradfahrer gerne ein. Die Gaststätte mitten im Deister lockt mit uriger Atmosphäre und selbstgemachter Hausmannskost. Wer einen Rundumblick über den Deister genießen will, kann für 50 Cent auf den Nordmannsturm steigen.

Adresse: Oberer Kammweg 1, 31848 Bad Münder am Deister. Am schnellsten geht es vom Nienstedter Pass (zwei Kilometer), von Barsinghausen aus sind es rund drei Kilometer

Sitzplätze: In der Gaststätte 30, draußen 200

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 10 Uhr bis 18 Uhr

Typische Gerichte: hausgemachtes Brot mit Schmalz und Harzer Käse, Krautsalat, saisonale Gerichte wie Pfifferlinge mit Rührei, selbstgebackene Kuchen

Biergarten in Barsinghausen

Stiller’s Bier im Garten

Entspannung rund um den Seerosenteich: Im Stiller’s gibt es zusätzlich auch noch eine Beachbar. Quelle: Villegas

Malerisch sieht’s aus im Stiller’s, wo Gäste rund um den Seerosenteich kühle Getränke und sommerliche Speisen verzehren. Der am Waldrand gelegene Biergarten mit Selbstbedienung bietet außerdem Strandflair – mit einer Beachbar für Cocktails und Liegestühlen im Sand.

Adresse: Egestorfer Str. 36A, 30890 Barsinghausen

Sitzplätze: rund 280

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 16.30 Uhr bis 22 Uhr, sonnabends von 15 Uhr bis 22 Uhr, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 22 Uhr

Typische Gerichte: Flammkuchen, Spare Ribs, vegane Gerichte wie Thai Curry und diverse Salate

Biergarten in Burgwedel

Waldbühne

Regionale Küche und idyllisches Flair: Die Waldbühne in Burgwedel-Engensen. Quelle: Villegas

Von Tannenwald umgeben bietet die Waldbühne idyllisches Flair. Rund 25 Kilometer vom Zentrum Hannovers entfernt eignet sich der Biergarten für einen Tagesausflug – vor allem für Familien: Mit Spielecke und Speisekarte für kleine Gäste ist die Waldbühne besonders kinderfreundlich.

Adresse: Ramlinger Strasse 3, 30938 Burgwedel/Engensen

Sitzplätze: Rund 100

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 17 Uhr bis 22 Uhr, sonnabends von 15 Uhr bis 22 Uhr, sonntags und feiertags von 12 Uhr bis 22 Uhr

Typische Gerichte: Regionale Küche, zum Beispiel Angusrind-Burger und Heidschnuckenbratwurst, selbstgemachte Flammkuchen

Biergarten in Hemmingen

Shinebar

Den Blick auf den See gibt’s gratis dazu: Die Shinebar bietet unter anderem außergewöhnliche Pizzakreationen. Quelle: Villegas

Wer einen Biergarten mit asiatischem Flair sucht, der ist in der Shinebar richtig. Hier können Gäste außergewöhnliche Pizzakreationen – wie die Pizza Koh Lanta mit grüner Currypaste – unter Palmen und mit Seeblick genießen.

Adresse: Hohe Bünte 10, 30966 Hemmingen

Sitzplätze: 160

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 15 Uhr bis 22 Uhr, sonntags und feiertags von 13 Uhr bis 21 Uhr

Typische Gerichte: traditionelle und ausgefallene Pizzakreationen, Currywurst, Pommes, Salate

Biergarten in Isernhagen

Seehaus Wietzepark

Lohnt auch als Ziel einer Radtour: Das Seehaus Wietzepark liegt rund zehn Kilometer vom Stadtzentrum Hannovers entfernt. Quelle: Franson

Direkt am Hufeisensee gelegen bietet das Seehaus Wietzepark einen idyllischen Blick über das Naturschutzgebiet Isernhagen. Wie wär’s mit einer Radtour in das rund zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Seehaus? Als Belohnung warten vielerlei Drinks und deftige Speisen.

Adresse: Landwehrdamm 1, Isernhagen

Sitzplätze: 400

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr und 16 bis 21 Uhr, freitags 11 bis 15 Uhr und 16 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 11 bis 21 Uhr

Typische Gerichte: Currywurst, Schnitzel, Pommes, Bowls

Biergärten in Laatzen

Wiesendachhaus

Genuss unter Bäumen: Das Wiesendachhaus in Laatzen hat auch einen großen Spielplatz, in der Nähe sind die Teiche des Naturschutzgebietes. Quelle: Villegas

Mit großem Spielplatz und einem Herz für Hunde ist der Biergarten Wiesendachhaus besonders familienfreundlich. Das Ausflugslokal befindet sich 13 Kilometer von Hannovers Zentrum entfernt und ist umgeben von Teichen im Naturschutzgebiet der Laatzener Leinemasch.

Adresse: Zum Fugenwinkel 1, 30880 Laatzen

Sitzplätze: 300

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 Uhr bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 20 Uhr

Typische Gerichte: gut-bürgerliche Küche, Currywurst, Pommes, hausgemachte Bratkartoffel mit Schnitzel oder Gulaschsuppe, Salatvariationen

Biergarten Birkensee

Biergarten direkt neben dem Campingplatz am Birkensee: Am See gibt’s unter anderem Hausmannskost und frisch gezapftes Bier. Quelle: Villegas

Direkt neben dem Campingplatz Birkensee befindet sich der dazugehörige Biergarten – ebenfalls mit Seeblick. Am liebsten verbringen hier Radfahrer ihre Pausen bei deutscher Hausmannskost und einem frisch gezapften Bier oder Kaffee und Kuchen.

Adresse: Campingplatz Birkensee 1, 30880 Laatzen, direkt an der B443

Sitzplätze: rund 80

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 15 Uhr bis 20 Uhr, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 20 Uhr

Typische Gerichte: Hausmannskost, Spare Ribs, Currywurst, Pommes, Steak, Kuchen

Biergärten in Langenhagen

Waldkater

Gemütliche Atmosphäre: Der Biergarten Waldkater. Quelle: Franson

Der Biergarten Waldkater lädt als gemütliches Ausflugsziel in der Natur ein. Auch für Familien lohnt sich ein Besuch – denn für Kinder gibt es einen großen Abenteuerspielplatz und einen Streichelzoo.

Adresse: Waldkaterweg 45, Langenhagen

Sitzplätze: 160

Öffnungszeiten: montags bis freitags ab 12 Uhr bis ungefähr 21 Uhr, sonnabends und sonntags ab 11 Uhr bis ungefähr 21 Uhr

Typische Gerichte: Vitello Tonnato, Pasta, Fischgerichte, Pizza, Schnitzel

Strandalm Silbersee

Bayerische Gemütlichkeit und Strandatmosphäre: Die Strandalm Silbersee. Quelle: Villegas

Almhütten-Atmosphäre trifft Strandambiente: Die Strandalm Silbersee kombiniert bayerische Gemütlichkeit mit einer Beachbar und Seeblick. Während Erwachsene frisch gezapftes Bier genießen, können Kinder sich auf dem angrenzenden Spielplatz austoben.

Adresse: Bothfelder Straße 95, 30851 Langenhagen

Sitzplätze: 150

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 14 Uhr bis 22 Uhr, freitags und sonnabends von 14 Uhr bis 23 Uhr, sonntags von 11 Uhr bis 22 Uhr

Typische Gerichte: diverse Flammkuchen, Spezialitäten vom Grill, Salate

Biergärten in Ronnenberg

Kückenmühle

Deutsch-italienische Küche zwischen Ententeich und Gänsestall: Die Kückenmühle. Quelle: Villegas

Ruhig gelegen ist der gemütliche Biergarten Kückenmühle, rund zwölf Kilometer von Hannovers Zentrum entfernt. Wer zwischen Ententeich und Gänsestall ein Bier und deutsch-italienische Küche genießen möchte, ist hier richtig. Für Kinder gibt’s außerdem einen kleinen Spielplatz.

Adresse: Kückenmühle 1, 30952 Ronnenberg

Sitzplätze: rund 120

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 16 Uhr bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 Uhr bis 22 Uhr; Abweichungen je nach Wetterlage möglich

Typische Gerichte: deutsch-italienisch, zum Beispiel italienisch marinierte Rippchen, Currywurst, Salate

Biergärten in Springe

Annaturm

Highlight für Wanderer im Deister: Der Biergarten vom Annaturm. Quelle: Villegas

Ein echtes Highlight für Wanderer ist der Biergarten am Annaturm. Wer sich die Portion Currywurst oder Kaiserschmarrn in rustikaler Atmosphäre verdienen möchte, kann vorher kostenfrei die Treppen auf den Annaturm erklimmen und die Aussicht über den Deister genießen.

Adresse: Auf dem Bröhn, mitten im Deister. Nur zu Fuß erreichbar. Der kürzeste Weg mit zwei Kilometern Laufstrecke beginnt in Springe am Laubeparkplatz – er ist von der Jägerallee kommend im Deister. In Wennigsen können Besucher vom Bierweg über den Georgsplatz rund drei Kilometer zum Annaturm gehen. Vom Parkplatz am Nienstedter Pass läuft man ebenfalls rund drei Kilometer.

Sitzplätze: 160 draußen, 90 in der Hütte

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr, sonnabends und sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr

Typische Gerichte: gut-bürgerliche Küche mit Käseknödeln und frischem Salat, selbstgemachtem Kaiserschmarrn, Kartoffelsalat, Currywurst, vegetarisch

City Beach Bar

Strandfeeling im Industriegebiet: Die City Beach Bar hat seit Juli in Springe geöffnet. Quelle: Villegas

Seit Juli öffnet die Beach Bar im Industriegebiet von Springe ihre Pforten – und lädt Gäste auf Cocktails und Snacks unter Palmen ein. Für echtes Strandfeeling sorgen mehr als 100 Tonnen Sand.

Adresse: Zum Lausebrink 6, 31832 Springe

Sitzplätze: 200

Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 14 Uhr mit open end

Typische Gerichte: Chicken Nuggets, Currywurst, Pommes, Crêpes

Jagdschloss Springe (mit Wildhandel)

Regionale Fleischspezialitäten und kühle Getränke am Fuße des Deisters: Der Biergarten im Jagdschloss Springe. Quelle: Villegas

Seit 18 Jahren betreibt Wirt Enno König sein Lokal mit Wildhandel im Jagdschloss Springe. Frisch zubereitete und regionale Fleischspezialitäten können Gäste mit kühlen Getränken direkt am Fuße des Deisters genießen.

Adresse: Am Jagdschloss 7, 31832 Springe

Sitzplätze: 300

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 Uhr bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags, feiertags von 10 Uhr bis 20 Uhr

Typische Gerichte: Wildgerichte wie Wildbratwurst, Rehkeule – alles aus der Umgebung

Waldhotel zur Holzmühle

Mehr als ein klassischer Biergarten: Die Holzmühle bietet auch noch einen Sandstrand mit Palmen, Stand-up-Paddeln auf dem See ist möglich. Quelle: Villegas

Eine Beach Lounge und ein klassischer Biergarten mitten im Wald – damit wartet der Biergarten Holzmühle auf. Am eigenen See und umgeben von Bäumen befindet sich ein liebevoll hergerichteter Sandstrand mit Palmen. Auf Liegestühlen im Sand können Gäste gut bürgerliche Küche, Fischgerichte und Cocktails verzehren – wer’s sportlich mag, mietet sich ein SUP-Board und paddelt für 6 Euro pro halbe Stunde auf dem Wasser.

Adresse: Holzmühle 1, 31832 Springe/ Eldagsen

Sitzplätze: rund 70

Öffnungszeiten: mittwochs und donnerstags von 11 Uhr bis 17 Uhr, freitags und samstags ab 11 Uhr, Ende je nach Wetterlage, sonntags und feiertags von 11 bis etwa 17 Uhr

Typische Gerichte: Forelle aus der Pfanne mit Salzkartoffeln, Schnitzel mit Pommes, Salate, Cocktails

Biergärten in Wennigsen

Biergarten Hotel Steinkrug

Beliebt auch bei Wanderern am Deister: Das Hotel Steinkrug hat auch einen Biergarten. Quelle: Villegas

Direkt am Rande des Deisters befindet sich – umgeben von Grün – der Biergarten Hotel Steinkrug. Mit Geplätscher aus dem großen Brunnen und gut-bürgerlicher Küche lädt diese Gaststätte vor allem Wanderer zu einer Pause in der Natur ein.

Adresse: Lindenallee 26, 30974 Wennigsen/Steinkrug

Sitzplätze: 80

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 17 Uhr bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 Uhr bis 22 Uhr

Typische Gerichte: Flammkuchen, Schnitzel, geschmorte Ochsenbäckchen

Biergärten in Wunstorf

Küsters Hof

(Foto)

Mit gemütlich-ländlichem Ambiente lockt der Biergarten Küsters Hof. Die Gaststätte ist nur wenige Kilometer vom Steinhuder Meer entfernt. Ein Besuch lässt sich gut mit einem Ausflug ans Wasser verbinden.

Adresse: Hindenburgstraße 29b, 31515 Wunstorf

Sitzplätze: 100

Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends ab 17 Uhr

Typische Gerichte: rustikale Küche, Outdoor-Grillstation, Rumpsteak, Burger, Salate

Paulaner Wirtshaus am Ostenmeer

Weiß-blaue Biergartenstimmung: Das Paulaner Wirtshaus in Wunstorf. Quelle: Villegas

Süddeutsches Flair am Steinhuder Meer gibt’s im Paulaner Wirtshaus – mit kühlem Bier und bajuwarischen Spezialitäten. Dazu gibt es einen Blick auf den Kanal am Steinhuder Meer.

Adresse: Strandallee 1a, 31515 Wunstorf

Sitzplätze: 120

Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends von 17 Uhr bis 22 Uhr, sonntags und feiertags von 12 Uhr bis 22 Uhr

Typische Gerichte: bayerische Küche, Haxen, Rippchen, Leberkäse, Steak

Von Jacqueline Hadasch