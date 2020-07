Hannover

Mit einem Anreizprogramm will die Region den Fahrradverkehr fördern und gleichzeitig die Navigations-App Bike Citizens stärker ins Bewusstsein der Radler rücken. Die Idee: Über die App können virtuelle Punkte, mit dem Kunstwort „Finneros“ bezeichnet, gesammelt und bei Partnern etwa aus der Gastronomie und dem Handel eingelöst werden. „Radfahren wird so belohnt“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Die verfolgt das Ziel, den Anteil des Radverkehrs am Gesamtverkehr in den nächsten fünf Jahren in der Landeshauptstadt auf 25 Prozent und im Umland auf 18 Prozent zu steigern.

App hilft bei der Verkehrsplanung

Seit dem vergangenen Jahr können Regionsbewohner die App Bike Citizens kostenlos auf ihr Smartphone laden. Sie hilft nicht nur beim Navigieren oder zeigt Freizeit- und Pendlerrouten an, sondern zeichnet auch die Streckendaten der Radler anonymisiert auf. Die Daten sind nützlich bei der Verkehrsplanung. „Wir erfahren, in welche Radwege wir als erstes investieren müssen“, sagt Franz.

Kampagne läuft bis zum Ende der Herbstferien

Bisher nutzen rund 7000 Regionsbewohner die App, manche unter ihnen allerdings nur sporadisch. „Das reicht zwar schon für aussagekräftige Daten, aber es könnten mehr sein“, erläutert Franz. Deshalb hat sich die Region zusammen mit der Agentur Soulstyle von Detlef Rehbock das Anreizprogramm ausgedacht, neudeutsch Bike-Benefit-Kampagne genannt. Es läuft von Donnerstag, 16. Juli, bis zum Ende der Herbstferien am 23. Oktober und ist in anderen Städten wie Berlin oder Bremen schon erprobt.

Mit dem Programm sammeln Teilnehmer die virtuellen Finneros. Maximal gibt es zwei pro Woche, und zwar dann, wenn ein Radler in diesem Zeitraum zehn Fahrten zurücklegt. Diese Punkte können dann auf dem Smartphone in einen Gutschein überführt und bei den beteiligten Unternehmen eingelöst werden.

Bereits 50 Partnerbetriebe machen mit

Bisher machen 50 Partnerbetriebe mit, darunter so unterschiedliche wie die Bäckerei Bosselmann, die Hannoversche Kaffeemanufaktur, das Kaufhaus Manufactum, das Freizeitbad Aqualaatzium sowie einige Fahrradhändler. Weitere Informationen zur App und zum Anreizprogramm stehen online unter bikebenefithannover.by.bikecitizens.net.

Von Bernd Haase