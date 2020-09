Linden-Mitte

Was macht eigentlich einen perfekten Tag aus? Diese Frage haben das AWO-Kreisjugendwerk Hannover und der Lindener Verein Jugendaktion Natur- und Umweltschutz Niedersachsen (Janun) rund 80 Kindern gestellt. Anlass war der Weltkindertag am 20. September. In ihren Bildern hielten die Kinder ihre Geschichten und Wünsche fest. Der Corona-Lockdown Mitte März habe dabei eine große Rolle gespielt, wie Alrun Vogt vom Kreisjugendwerk berichtet.

Sechs Horte nehmen teil

Die Infektionswelle Anfang März stellte auch die Organisatoren vor eine große Herausforderung. Bereits im Mai begannen sie, den Weltkindertag und die bereits bewährte Malaktion im Lindener Rathaus zu planen. Dabei versuchten sie, auf möglichst coronakonforme Art und Weise verschiedene Einrichtungen zusammenzubringen. „Wir haben versucht, alles so zu planen, dass es auf jeden Fall durchführbar ist“, sagt Vogt. Ob es Fördermittel geben wird, stand anfangs in den Sternen. Nun unterstützt die LindenLimmerStiftung die Aktion mit 580 Euro für Material, Druckkosten und Plakate für die sechs teilnehmenden Horte.

Insgesamt rund 80 Bilder haben Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren für die Ausstellung im Lindener Rathaus gemalt. Das Motto lautet „Der perfekte Tag“. Quelle: Samantha Franson

„Kinder sind eigenständige Personen“

„Wir wollen die Kinder sichtbar machen, gerade weil sie in letzter Zeit ein bisschen hinten runtergefallen sind“, sagt Christiane Wiese von Janun. Der Weltkindertag weist jährlich auf die Kinderrechte hin. Es sei wichtig, daran zu erinnern, dass die Eltern ihren Kindern zwar vorgeschaltet, diese trotzdem aber eigenständige Personen seien, sagt Wiese. Wegen der aktuellen Situation sei es für Schulen schwierig gewesen, das Projekt anzunehmen. Daher wandten sich die Organisatoren in diesem Jahr vor allem an die Lindener Horte. Die Aktion habe dafür gesorgt, noch einmal über die vergangenen Monate zu sprechen, meint Wiese.

Auch am Sonnabend vor dem Weltkindertag konnten interessierte Kinder im Rathaus noch Bilder für die Ausstellung malen – natürlich mit Abstand. In den vergangenen Jahren zählten AWO und Janun 40 bis 50 Kinder in der Kreativzone im Lindener Rathaus. In diesem Jahr lief die Malaktion deutlich ruhiger ab, es kamen jeweils etwa 20 Kinder zu den Terminen, wie Wiese erzählt.

Zu sehen bis 30. September

Auf den meisten Bildern haben die Kinder ihre spielenden Familien gemalt, aber auch viel Natur und Spielgeräte sind zu sehen. In den Werken werde deutlich, dass die Kinder den engen Kontakt und die Zeit mit ihren Familien während des Lockdowns nicht als stressig empfunden, sondern sehr genossen haben, meint Alrun Vogt. Anders als in den Jahren zuvor hängen die Bilder für jeden sichtbar bis Mittwoch, 30. September, nun an der großen Fensterfront neben dem Haupteingang des Lindener Rathauses am Lindener Marktplatz. Wegen der Hygienekonzepte entschieden sich die Veranstalter gegen eine Ausstellung in den Rathausräumen.

