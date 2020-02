Noch ist in Hannover und in den Umlandgemeinden kein Fall von Infektion mit Coronaviren offiziell bestätigt worden. In den Krankenhäusern und Behörden laufen dennoch Vorbereitungen für den Ernstfall. Die HAZ klärt die wichtigsten Fragen und zeigt, welche Vorsichtsmaßnahmen jeder einzelne schon jetzt treffen kann.