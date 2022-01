Hannover

Ginge es nach dem Stadtschülerrat, gäbe es bald kostenlose Tampons und Binden an den Schulen in Hannover – so wie es etwa in Schottland bereits der Fall ist. Die Schülerinnen und Schüler hatten einen entsprechenden Antrag im Rat gestellt. Gespräche mit einem Schulleiter und einer Sozialpädagogin haben nun gezeigt: Das Thema ist komplizierter, als es zunächst erscheinen mag.

Ein Argument des Schülerrats für kostenlose Hygieneartikel ist, dass die Finanzierung der Hygieneartikel für viele ein Problem sei. Schon jetzt gibt es an einigen Schulen kostenlos Tampons und Binden. Das ist etwa an der Ricarda-Huch-Schule der Fall. Schulsozialarbeiterin Patricia Hanke stellt die Hygieneartikel zur Verfügung. „Wir haben erst neulich eine Lieferung mit unendlich vielen Kartons bekommen“, sagt sie. Die Nachfrage sei allerdings gering. „Es kommt äußerst selten jemand“, sagt Hanke.

Menstruation als Tabuthema

Hanke glaubt aber auch, dass die Menstruation ein Thema ist, das Schülerinnen eher mit ihren Freundinnen als mit Erwachsenen besprechen. Dass der Vorrat der Schule selten genutzt wird, verwundert somit kaum. Hier kommt der zweite Punkt des Schülerrats ins Spiel: Das Thema werde in einigen Familien tabuisiert, zudem sei die Menstruation oft mit Scham behaftet, sagen die Sprecher des Stadtschülerrats.

An der Goetheschule hat die interne Schülervertretung genau dieses Thema bereits angesprochen. Wie Schulleiter Michael Schneemann berichtet, hätten die Schülerinnen gefordert, dass die Menstruationsartikel woanders als bisher zur Verfügung gestellt würden. Bislang lagern diese Artikel in den drei Sekretariaten der Schule. Die Schülervertretung wünscht sich jedoch, dass die Binden und Tampons direkt in den Toilettenräumen bereitliegen, sodass der Gang ins Sekretariat nicht mehr nötig ist.

Angst vor Vandalismus

Schneemann hat zu dem Anliegen der Schülervertretung eine andere Meinung. „Wir wollen Stellen haben, wo man Hygieneartikel bekommen kann – aber eben unter Aufsicht“, sagt Schneemann. Er hat Angst davor, dass mit den Menstruationsartikeln Missbrauch betrieben wird. Schon jetzt gebe es Probleme, weil etwa Klopapierrollen in die Toilette geworfen würden und diese verstopften. „Ich finde die Initiative im Grunde gut, sehe aber, was passieren kann“, sagt Schneemann.

Aus Sicht des Schulleiters ist es nicht beschämend, ins Sekretariat zu gehen. Dort arbeiteten nur Frauen – und auch er als Mann sei schon angesprochen worden. Das bloße Vorhandensein von Tampons und Binden ist Schneemanns zufolge übrigens gar kein Problem. „Die Schulen kriegen ohnehin Artikel zugesendet“, sagt er. 

