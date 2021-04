Bischof Meister predigt Hoffnung in der Corona-Tristesse

Hannover

Landesbischof Ralf Meister hat im Ostergottesdienst in der Marktkirche Verständnis für Corona-Müdigkeit und -Frust in der Gesellschaft gezeigt. Gleichzeitig rief er dazu auf, die Zuversicht nicht zu verlieren und Ostern auch in der Pandemie als das zu begreifen, was es für die ersten Christen bereits gewesen ist: Ein Neuanfang in Zeiten tiefer Verzweiflung.

Ein nachdenkliches Fest

„Ostern ist zum zweiten Mal kein rauschendes Fest“, sagte der Landesbischof vor rund 150 Besuchern im Marktkirchengottesdienst am Ostersonntag. Mittlerweile lebe man 13 Monate in enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ostern sei erneut nicht von Umarmung und Unbeschwertheit, sondern eher von Nachdenklichkeit geprägt. „Es liegen Welten zwischen dem was ist, und dem was sein sollte oder was wir uns wünschen“, sagte Meister. Aber „lasst uns nicht auf das schauen, was wir missen, sondern das, was wir haben“. Es sei schön, überhaupt gemeinsam Gottesdienst feiern zu können – das war vor einem Jahr nicht möglich. Begleitet wurde die Feier von Ulfert Smidt an der Orgel und einem achtköpfigen Chor und Musikensemble unter der Leitung von Jörg Straube.

„Ich brauche Gott“: Landesbischof Ralf Meister ruft in seiner Predigt zu Zuversicht auf. Quelle: Katrin Kutter

Der Bischof sprach in seiner Predigt über die Jünger nach der Kreuzigung Jesu, die in tiefer Verzweiflung waren und zunächst der Botschaft nicht glauben wollten, dass das Grab leer sei. „Gott hat uns nicht verheißen, dass unser Leben an jedem Tag glücklich sein werde“, so Meister. Aber Ostern stehe dafür, dass Jesu den Tod besiegt habe und das Versprechen gegeben habe, den Menschen beizustehen. „Wir sind auf dem Weg – und er ist bei uns.“

In diesem Zusammenhang widersprach Meister vehement dem Theologen Gerhard Wegner, der in einem Interview mit der HAZ die These aufgestellt hatte, dass sich in der Coronakrise gezeigt habe, dass die Gesellschaft Kirchen nicht mehr brauche. „Ich brauche Gott“, hielt Meister dagegen. „Und ich glaube, dass eine Gesellschaft, die Gott nicht braucht, den Ursprung ihrer Zuversicht verliert.“

Von Heiko Randermann