Die Serie der Warnstreiks bei der Gilde-Brauerei in der Südstadt von Hannover reißt nicht ab. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) hat die Mitarbeiter für den Zeitraum von Montag, 21.30 Uhr, bis Freitag, 21.30 Uhr, zum viertägigen und damit bisher längsten Ausstand seit vergangenem Herbst aufgerufen. Nach einer Urabstimmung im November könnte die Belegschaft auch unbefristet streiken, was sie aber bisher nicht getan hat.

Fahimi , Piel und Ahmetovic kommen zur Kundgebung

Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll am Dienstag um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem Werkstor an der Alten Döhrener Straße stattfinden. Angesagt zur Unterstützung haben sich neben weiteren Politikern die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Anja Piel, und der Co-Vorsitzende der SPD in Hannover, Adis Ahmetovic.

Die NGG und der Gilde-Betriebsrat wollen die Geschäftsführung der Brauerei zu Verhandlungen über einen Haustarifvertrag zwingen, was diese aber bisher unter Hinweis auf die wirtschaftliche Lage der Südstadt-Brauerei ablehnt. „Auch aus ökonomischen Gründen sollten sich die Arbeitgeber schleunigst an den Tisch setzen“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Julian Weinz. Der Aufwand, um Verhandlungen zu vermeiden, werde immer unverhältnismäßiger. So habe beim Streik in der vergangenen Woche der Einsatz von Führungskräften dazu geführt, dass sie Abfüllanlage Schaden erlitt.

Lieferbereitschaft besteht laut Unternehmen weiterhin

Dies dementiert Marketing-Managerin Juliane Lorenz: „Die Anlage wurde nicht von Führungskräften gefahren, sondern von Mitarbeitern, die sie auch sonst bedienen und nicht streiken.“ Der Schaden sei ein kleiner gewesen und schnell behoben worden. „Unsere Lieferbereitschaft mit einwandfreien Produkten ist nach wie vor sichergestellt“, betont Lorenz. Den erneuten Streik will die Brauerei unter Hinweis auf ihre in der Vergangenheit dargestellte Position nicht kommentieren.

Von Bernd Haase