Die Kellerbrände Ende Juni in den hannoverschen Stadtteilen Linden-Süd und Linden-Mitte gehören zu einer Serie von Brandstiftungen, die die Bewohner der Viertel bereits seit geraumer Zeit in Atem hält. Davon geht die Polizei inzwischen nach umfangreichen Ermittlungen aus. „Die Ermittlungen konzentrieren sich aktuell auf die letzten drei Brände in dem Bereich. In allen drei Fällen gehen wir von Brandstiftung aus. In den drei Fällen ist auch von einem Zusammenhang auszugehen“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass bei den Kellerbränden am 22. Juni in der Ricklinger Straße und in der Laportestraße, sowie bei dem Kellerbrand wenige Tage später in der Posthornstraße ein Serientäter am Werk gewesen ist. Die Feuer haben, nach Angaben der Polizei, insgesamt einen Schaden von rund 100.000 Euro angerichtet. Die Behörde hat auf das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen reagiert. „Die Polizei ist in dem betreffenden Bereich verstärkt, auch in der Mittagszeit, sowohl uniformiert als auch in zivil auf Streife“, sagt Bertram.

Immer wieder Kellerbrände seit Mitte April

Völlig offen ist, ob die übrigen Kellerbrände, die mindestens seit Mitte April in Linden-Süd entdeckt worden sind, ebenfalls zu der Serie gehören. Die Ermittlungen dazu liefen noch, sagte der Behördensprecher. „An den Brandorten wurden Spuren gesichert, die derzeit noch ausgewertet müssen. Wann die Ergebnisse dazu vorliegen, ist derzeit noch nicht abzuschätzen“, sagt Michael Bertram.

Mitte April hatte ein Kellerbrand in der Ricklinger Straße die Mieter aufgeschreckt. Anfang Mai rückte die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in die Charlottenstraße aus. Wenige Tage später, am 10. Mai, brannte ein Keller in einem Mehrfamilienhaus an der Lampestraße.

Von Tobias Morchner