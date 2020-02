Hannover

Es war ein enges Duell, doch am Ende konnte sich Björn Beinhorn aus Bemerode behaupten – und kehrte um 50.000 Euro reicher zurück nach Hannover: In der Pro7-Spielshow „Schlag den Besten“ gewann er gegen den dreifachen Champion Hendrik. Der hatte zu diesem Zeitpunkt bereits drei Sendungen in Folge gewonnen. Nachdem die Show bereits Mitte Januar aufgezeichnet worden war, lief sie nun am Dienstag auf Pro7. Im Interview erzählt der 25-Jährige, der als Saisonkraft als Gärtner auf dem Stadtfriedhof Engesohde arbeitet, wie er die Ausstrahlung erlebt hat und was er mit dem Gewinn anstellen will.

Herr Beinhorn, wie haben Sie die Ausstrahlung von „Schlag den Besten“ verfolgt?

Mit Freunden und ehemaligen Kommilitonen habe ich eine Art Public Viewing bei mir zu Hause veranstaltet. Wir waren ungefähr 20 Leute – es haben gerade alle so ins Wohnzimmer reingepasst.

Hatten Sie vorher schon verraten, dass Sie als Sieger aus der Sendung gehen?

Ja, einige wussten es. Die waren aber auch bei der Aufzeichnung in Köln dabei und saßen im Publikum. Der Rest hatte noch keine Ahnung. Sie haben sich das wahrscheinlich aber schon gedacht, weil ich sie ja eingeladen hatte.

Und wie haben Ihre Freunde reagiert?

Sie waren überrascht. Einige haben nicht damit gerechnet, weil ich zwischenzeitlich einige Punkte zurücklag und mich wieder herankämpfen musste. Meine beiden besten Freunde, die mit bei der Aufzeichnung waren, haben mir ein Shirt machen lassen. Da steht „Schlag-den-Besten-Champion“ drauf, und auf dem Ärmel ist ein Pitbull. So hatte mich Moderator Elton angekündigt. Eine sehr nette Geste.

„Ein Kopf-an-Kopf-Rennen“: Björn Beinhorn musste lange zittern, bevor er sich über den Sieg freuen konnte. Quelle: Brainpool/Willi Weber

Haben Sie viele Reaktionen seit der Ausstrahlung bekommen?

Mein Handy steht nicht mehr still. Meine Familie ist überglücklich, und es haben sich Leute gemeldet, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das macht mich mega glücklich und stolz.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, bei der Sendung mitzumachen?

Eigentlich hat mich meine Freundin darauf gebracht. Dazu gibt es eine Geschichte: Sie ist mit Robin Schmidt zur Schule gegangen. Er kommt auch aus Hannover und hatte die ersten fünf Folgen der Show gewonnen. Sie war beim Public Viewing seiner ersten Show, die zweite haben wir dann zusammen geschaut. Ich habe dann gesagt: Was der kann, kann ich auch. Mehr aus Spaß habe ich mich dann beworben. So bin ich ins Casting gekommen. Im Dezember habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich bei einer Show mitmachen kann. Wenig später kam ein Filmteam bei uns vorbei und hat einen Vorstellungsfilm gedreht.

Wie geht es einem dann am Tag der Aufzeichnung?

Komplette Aufregung. Nachts habe ich kaum geschlafen und morgens hatte ich keinen Appetit. Das Frühstück musste ich mir reinquälen. Zum Glück waren meine Freundin und Freunde da, sodass ich mich ablenken konnte.

Nimmt die Aufregung bei so einer Show eigentlich irgendwann ab?

Mit Beginn des ersten Spiels hat sich die Nervosität gelegt. Ich habe mich eher auf die Spiele gefreut, als dass ich mir über das Drumherum Gedanken gemacht habe.

Ihr Gegner hatte die letzten drei Sendungen gewonnen und hatte schon 150.000 Euro eingenommen. Hatten Sie sich eine Chance auf den Sieg ausgerechnet?

Mein Ziel war zunächst: Hauptsache ein Spiel gewinnen, um nicht vor dem Fernsehpublikum mit null Punkten nach Hause zu gehen. Als ich das zweite Spiel gewonnen habe, war ich viel entspannter.

Hatten Sie im Kopf, dass überall Kameras stehen?

Das Saalpublikum ist deutlich präsenter. Das sind 600 Leute – und wenn die klatschen und rumschreien, dann ist das beeindruckend, nimmt aber auch die Angst vor den Kameras.

Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie die Sendung gewinnen können?

Bei einem Spiel mussten wir einen Basketball in einen Korb werfen, den wir selbst schieben mussten. Da hatte ich plötzlich einen Matchball und mir wurde klar: Ich bin noch ein Spiel vom Sieg entfernt. Auf einmal wurde ich nochmal nervös – und ich glaube, das hat man auch gemerkt. So deutlich das Endergebnis (36:19) auch aussieht – der ganze Abend war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir haben uns nichts geschenkt. Als ich nur noch einen Punkt brauchte, mussten wir einer Postleitzahl die entsprechende Region zuordnen. Ich habe während des Studiums in einer Spedition gearbeitet – das war mein Vorteil. Da konnte ich das ziemlich genau einschätzen.

„Da wurde ich noch mal nervös“: Beinhorn neben Elton und Konkurrent Hendrik. Quelle: Brainpool/Willi Weber

Waren Sie zuerst froh, dass es vorbei ist, oder kann man sich direkt über Sieg und Gewinn freuen?

Im ersten Moment war ich nur überwältigt und froh, dass ich meine Freundin und die Freunde umarmen konnte. So richtig habe ich das noch immer nicht realisiert. Das dauert vielleicht noch ein paar Tage. Heute morgen habe ich die Sendung noch mal geschaut, um zu sehen, was eigentlich genau passiert ist. Ich konnte mich an viele Sachen nicht mehr erinnern.

Jetzt haben Sie 50.000 Euro gewonnen. Was machen Sie damit?

Mit dem Gewinn möchte ich mein Studium refinanzieren. Außerdem möchte ich mit meiner Freundin und dem Hund nach Dänemark in den Urlaub fahren.

Theoretisch würden Sie als Sieger in der nächsten Sendung erneut antreten und dann 100.000 Euro gewinnen. Die letzte Show war jedoch gleichzeitig das Staffelfinale. Würden Sie überhaupt weiterspielen, wenn es weitergeht? Oder reicht Ihnen der Stress?

Ich bin auf jeden Fall dabei. Dafür, dass man nur Spiele ausprobiert und so viel Geld gewinnen kann, ist das schon ein cooles Konzept.

Von Manuel Behrens