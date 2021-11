Hannover

Volle Innenstadt, aber wenig Schnäppchenjäger: Am Freitag haben viele Menschen Hannovers Einkaufsstraßen besucht. Obwohl zahlreiche Geschäfte mit Rabatten am sogenannten Black Friday warben, wollten sich einige Besucherinnen und Besucher einfach nur umschauen. Viele Passanten erklärten, nicht wegen des Black Fridays in die Innenstadt gekommen zu sein. Geschäfte wie Galeria Kaufhof, Peek und Cloppenburg oder die Ernst-August-Galerie waren zwar gut besucht, aber nicht überfüllt.

Kaum Warteschlangen

Der Black Friday ist eine Aktion des Handels, die aus den Vereinigten Staaten kommt. Dort überbieten sich Geschäfte am Freitag nach Thanksgiving mit Rabatten, um Verbraucher anzulocken. Seit einigen Jahren versuchen immer mehr Händler auch in Deutschland, mit Rabatten Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Doch anders als im vergangenen Jahr bildeten sich am Freitag in Hannovers Innenstadt nur vereinzelt Schlangen vor machen Läden – etwa vor dem Apple-Store in der Bahnhofstraße. Warteschlangen seien aber auch für einen normalen Freitagnachmittag nicht ungewöhnlich, sagte ein Mitarbeiter des Softwarekonzerns.

Vor dem Apple-Store in der Bahnhofstraße bildete sich am Nachmittag eine kleine Schlange. Quelle: Samantha Franson

Zwischenzeitlich habe man sich fast Sorgen gemacht, dass durch das schlechte Wetter mit leichtem Regen und Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt sogar weniger Leute als sonst kommen könnten, ergänzt er. Als am Vormittag die Geschäfte in der Innenstadt öffneten, waren kaum Besucherinnen und Besucher auf der Bahnhof- und der Georgstraße unterwegs. Diese füllten sich zum Nachmittag zwar deutlich, Einkaufstüten hatten aber nur wenige Menschen in der Hand.

Enttäuschung bei Händlern

Insgesamt sei die Besucherzahl in der Innenstadt für einen Freitag recht gut gewesen, sagte Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft. „Ein Ansturm ist es aber nicht gewesen.“ Die Frequenz an Passanten liege etwa 35 Prozent unter der des Black Fridays 2019, also dem Kundenzuspruch vor Beginn der Corona-Pandemie. Zwar habe man durchaus damit gerechnet, die Enttäuschung sei trotzdem groß.

Auch manche Besucherinnen und Besucher hatten sich vom Black Friday mehr erhofft. Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte, hatte auf bessere Angebote gehofft. Er zeigte aber auch Verständnis für die Situation der Händler, die nach den Schließungen Anfang des Jahres „nichts zu verschenken“ hätten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manch einer nutzte den Besuch in der Stadt, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen wie eine 38-jährige Hannoveranerin, die anonym bleiben wollte. Sie habe Geschenke für ihre beiden Söhne gekauft, berichtete sie. Vom Black Friday halte sie eigentlich nicht viel.

Manche wie diese Passantin aus Hannover nutzen den Freitag für Weihnachtseinkäufe. Quelle: Samantha Franson

Auswirkungen auf den Verkehr hatte die volle Innenstadt nicht. Die Polizei teilte mit, man habe keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Freitagnachmittagen festgestellt.

Von Maximilian Hett