Während Tausende unter dem Motto Fridays for Future in der Innenstadt demonstrieren, tobt unweit der Demoroute die Schnäppchenjagd zum Black Friday – im Vorjahr lockte die Rabattaktion 250.000 Menschen an. Hannovers City dürfte heute so voll werden wie schon lange nicht mehr. Verfolgen Sie die Ereignisse hier im Liveticker.