Hannover

Besucher der Innenstadt müssen sich am Freitag auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn zum einen locken am sogenannten Black Friday viele Sonderangebote und Schnäppchen die Kunden in die Geschäfte der Fußgängerzone. Die Läden in der Innenstadt sind deswegen bis 22 Uhr, die Shops in der Ernst-August-Galerie sogar bis um 23 Uhr geöffnet. Zudem beteiligt sich Hannover ab Mittag am globalen Klimastreiktag. Zwei Demonstrationszüge ziehen deshalb durch die Innenstadt.

Mehrere tausend Teilnehmer zum Klimastreik erwartet

Die Gruppierung Students for Future trifft sich ab 10 Uhr auf dem Conti-Campus der Leibniz-Universität am Königsworther Platz. Von dort ziehen die Teilnehmer mittags über die Brühl-, die Goethe- und die Münzstraße zum Opernplatz. Dort geht diese Demonstration in dem Protest der Fridays for Future-Bewegung auf. Die Organisatoren rufen dazu auf, am Freitag um 12.30 Uhr auf den Platz vor der Oper zu kommen. „Wir rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern“, sagt Hannah-Sofie Springer von Fridays for Future.

Der Protestzug der Klimaschützer führt vom Opernplatz über die Georgstraße, die Ständehausstraße, die Rathenaustraße und die Luisenstraße zum Ernst-August-Platz. Von dort geht es weiter über die Lister Meile, die Hamburger Allee und den Schiffgraben zum Aegi. Von dort geht es wieder zurück zum Opernplatz. „Dort findet diesmal unsere Abschlusskundgebung statt“, sagt Lou Töllner von Fridays for Future. Während die Protestzüge durch die Stadt ziehen, müssen die Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen, weil Straßen zumindest kurzfristig gesperrt werden.

Black Friday lockte 2018 250 000 Kunden an

Im vergangenen Jahr waren zum Black Friday rund 250 000 Besucher in die Innenstadt gekommen. Sie brachten denVerkehr zum Teil zum Erliegen, Busse und Bahnen kamen wegen des großen Andrangs kaum voran, die Parkhäuser in der City waren überfüllt. Die Händler der City-Gemeinschaft erwarten in diesem Jahr einen ähnlichen Ansturm. Den Schnäppchentag, den sogenannten Black Friday, gibt es seit 2006 auch in Deutschland. In Amerika wird der Freitag nach dem Thanksgiving-Fest bereits seit Jahren für einen intensiven Einkaufsbummel genutzt. Die Rabatt-Schlacht erfreut sich auch hierzulande offenbar immer größerer Beliebtheit. Prozente gibt es insbesondere auf Elektroartikel und Kleidung.

Von Tobias Morchner