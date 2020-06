Hannover

Wie ein Beutegreifer kreist der deutsche Adler über Afrika. Es ist ein martialisches Denkmal, das die Stadt dem berüchtigten Kolonialpolitiker Karl Peters 1935 setzte. Der Platz in der Südstadt, der einst seinen Namen trug, heißt längst Bertha-von-Suttner-Platz, und das Denkmal dort wurde 1988 um eine Metalltafel ergänzt. Darauf heißt es, dass das Monument einst zur „Verherrlichung des Kolonialismus“ errichtet wurde. „Uns aber ist es Mahnung“, steht dort in gedrungenen Lettern, „uns einzusetzen für die Gleichberechtigung aller Menschen, Völker und Rassen.“

Ist das genug? Oder ist die Metalltafel, die umstrittene Begriffe wie „Rasse“ verwendet, ihrerseits schon wieder erklärungsbedürftig?

Anzeige

Seit 1988 erinnert eine einordnende Tafel an die Geschichte des Denkmals auf dem Bertha-von-Suttner-Platz. Quelle: Schaarschmidt

Weitere HAZ+ Artikel

Sarah Dankuah schüttelt den Kopf, als sie auf das Monument blickt: „Es wäre besser, es ganz abzubauen und ein neues Mahnmal zum Gedenken an die Opfer des Kolonialismus aufzustellen“, sagt sie. „Dieses Denkmal könnte in ein Museum umziehen.“ Die 19-Jährige, geboren und aufgewachsen in Hannover als Tochter ghanaischer Eltern, ist Sprecherin der Bewegung Black Lives Matter (BLM), die gegen Rassismus kämpft.

„Wir sind friedlich“

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minnesota traten in einigen Städten Denkmalsstürmer auf den Plan: Im englischen Bristol versenkten Demonstranten die Statue eines Sklavenhalters kurzerhand im Fluss, in Hamburg wurde ein Bismarck-Denkmal Opfer einer Farbattacke.

„Hinter solchen Aktionen stehen wir nicht, wir wollen friedlich um Unterstützung für unsere Sache werben“, betont Sarah Dankuah. Sie und ihre Mitstreiterinnen fordern aber, dass die Stadt das Karl-Peters-Denkmal abbaut. Auch das Waldersee-Denkmal in der Oststadt soll nach ihrem Willen verschwinden. Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee spielte bei der Niederschlagung des Boxeraufstands in China 1900 eine unrühmliche Rolle. Mit der Entfernung der Denkmäler könne die Stadt zeigen, dass sie selbst die Initiative gegen Rassismus ergreift, erklären die BLM-Aktivisten.

Umstritten: Das Waldersee-Denkmal am Rande der Eilenriede. Quelle: Franz Fender

Bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Belit Onay forderten sie in der vergangenen Woche außerdem regelmäßige Antirassismus-Fortbildungen in Schulen und bei der Polizei. „In Kitas muss es auch Bücher geben, in denen schwarze Kinder Helden sind“, sagt Sarah Dankuah. Im Schulunterricht müsse die Kolonialgeschichte ausführlicher behandelt werden.

Kritik an Straßennamen

Vor allem aber verlangten die Aktivisten beim Oberbürgermeister auch die Umbenennung von Straßen wie etwa der Ostafrikastraße in Badenstedt, deren Name an die ehemalige deutsche Kolonie erinnert. „Dieser Straßenname ist somit unmittelbar mit Mord, Versklavung und Leid verbunden und muss geändert werden“, fordern die BLM-Vertreter. Sie wollen die Straße nach der US-Bürgerrechtlerin Rosa Parks benennen.

Sie soll nach dem Willen der Aktivisten umbenannt werden: die Ostafrikastraße in Badenstedt. Quelle: Rainer Dröse

Auch die Wißmannstraße, ursprünglich benannt nach dem Afrikaforscher Hermann von Wißmann, soll einen neuen Namen bekommen, obwohl sie schon 2010 umgewidmet wurde: Sie ist jetzt nach dem Kommunisten Hermann Wißmann benannt, der 1933 im KZ starb.

Anfangs wollten die Aktivisten auch das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer in May-Ayim-Ufer umbenennen, nach einer afrodeutschen Künstlerin, die Gedichte gegen Rassismus schrieb. Von dieser Forderung rücken sie jedoch mittlerweile ab. Das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer wurde nicht nach dem Kolonialbeamten Rudolf von Bennigsen (1859-1912) benannt, sondern nach dessen gleichnamigem Vater, dem nationalliberalen Politiker Rudolf von Bennigsen (1824-1902).

Einsatz gegen Rassismus: Am 6. Juni verammelten sich Tausende zur Demo auf dem Opernplatz. Quelle: Christian Behrens

„Wir von Black Lives Matter Hannover wollen den rassistischen Normalzustand nicht länger hinnehmen“, heißt es in einer Erklärung der Bewegung. Darum wollen sie am Sonnabend wieder auf die Straße gehen. Zur ersten Großdemonstration vor drei Wochen kamen rund 8500 Menschen auf den Opernplatz; Kritiker monierten mit Blick auf die Corona-Gefahr, dass die gebotenen Abstände dabei kaum einzuhalten waren.

Die Organisatoren zeigten sich anschließend selbstkritisch. „Vom großen Zustrom waren wir selbst völlig überrascht“, sagt Sarah Dankuah. Daher soll die zweite Demonstration am 27. Juni um 16 Uhr nun auf dem größeren Waterlooplatz über die Bühne gehen. „Dort lässt sich der Abstand leichter einhalten“, sagt sie. „Wir gehen auch davon aus, dass diesmal nur gut 4000 Menschen kommen.“

Von Simon Benne