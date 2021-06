Der Club Subkultur aus der Nordstadt lädt erneut zur „Black Summer Lounge“ auf der Expo-Plaza ein. Hier sitzen Gäste an Biertischen oder in Liegestühlen und lauschen Wave, Gothic, Electro und Musik aus den 80ern der DJs Toni M., Björn, S.W. und Lo-Renz. Am 3. Juli geht es los.