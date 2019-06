Blaulichtmeile eröffnet: Höhenretter seilen sich von Hausdach ab

Hannover

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen haben die Georgstraße zwischen dem Kröpcke und dem Steintor an diesem Sonnabend fest in der Hand. Bei der sogenannten Blaulichtmeile präsentieren sie noch bis 17 Uhr ihre Fahrzeuge und technischen Hilfsmittel. Vorführungen gibt es unter anderem von den Tauchern der Feuerwehr und den Rettungshunden. Zur Eröffnung seilten sich die Höhenretter der Feuerwehr vom Dach des Peek & Cloppenburg-Hauses ab.

Hannovers Feuerwehrdezernentin Rita Maria Rzyski bedankte sich in ihrer Begrüßung bei den rund 300 Helferinnen und Helfern, die am frühen Morgen trotz eines Gewitters die Blaulichtmeile aufgebaut hatten. „Das zeigt, wie motiviert Sie alle sind“, sagte Rzyski. Der Termin für die Blaulichtmeile war bewusst auf den 15. Juni gelegt worden. Denn in genau einem Jahr eröffnet in Hannover die größte Feuerwehrmesse der Welt ihre Tore. Bei der Interschutz 2020 präsentieren 1500 Aussteller aus 50 Nationen fünf Tage lang alles rund um die Themen Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit.

Von Tobias Morchner