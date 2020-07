Blickfänger? Sichtbehinderung? So diskutieren die HAZ-Leser über Werbeanhänger am Maschsee

Einfache Anhänger, Plakatwände auf Rädern und sogar eine quer stehende Stretchlimousine – immer mehr Parkplätze am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Maschsee werden von dauerhaft abgestellten Werbeträgern blockiert. Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) fordert von der Stadt, häufiger zu kontrollieren und rigoroser durchzugreifen. So sehen das auch die meisten HAZ-Leser. Hier Auszüge der Zuschriften zum Thema.

Leser Florian Lahmann aus Peine : „Kreativ angehen“

Eine einfache Lösung könnte womöglich das Erheben einer ausreichend drastischen, generellen Parkgebühr für Anhänger sein, welche die Stadt beschließen könnte. Bürgern ohne „Werbeansicht“ könnte sogar vielleicht eine Befreiung von der Gebühr ermöglicht werden, per Antrag. Wenn man es unbequem macht, dass Werbeanhänger auf Parkplätzen herumstehen, dann löst sich das Problem sicher schnell von selbst.

Jedenfalls klingt die Problematik der Werbeanhänger für mich nach einer Sache, die man lösen können sollte, wenn man kreativ herangeht. Der Amtsschimmel ist allerdings selten kreativ. Wenn man Werbeanhänger nicht mit bestehenden Mitteln los werden kann, dann muss man Wege schaffen, wie man sie vergrault. Florian Lahmann, Peine

Leserin Ines Busch aus Hannover : „Die Stadt macht es sich leicht“

Die Stadt macht es sich wieder einmal sehr leicht. Im Zeitalter moderner Technik gibt es Möglichkeiten, welche effektivere Lösungsansätze zudem mit weniger personellem Einsatz bieten. In Amsterdam z. B. fahren ständig Motorräder mit einer Videokamera und kontrollieren den Parkraum. Ines Busch, Hannover

Leserin Andrea Tiedemann aus Hannover : „Geschmacklos und erniedrigend“

An der Vahrenwalder Straße steht stadtauswärts gefühlt seit Jahren ein Anhänger, der mit nackten Frauen in eindeutigen Posen für ein Bordell wirbt. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, ärgere ich mich über diese geschmacklose, erniedrigende, sexistische und frauenfeindliche Werbung. Meiner Meinung nach wurde dieser Anhänger noch nie weiterbewegt, insofern sollte es kein Problem für die Behörden sein, dagegen vorzugehen. Und selbst wenn: Traurig, dass wir für und gegen alles Gesetze und Verordnungen haben – warum nicht gegen diese nutzlose Parkraumverknappung überall in der Stadt? Das kann doch nicht so schwer sein. In diesem speziellen Fall geht es zusätzlich auch noch um die Darstellung von Frauen als reine Objekte zur männlichen Lustbefriedigung. Das ist nicht das Frauenbild, das ich meinen Kindern vermitteln möchte! Andrea Tiedemann, Garbsen

Blickfänger oder Sichtbehinderung: Ein Werbeanhänger für Crêpes. Quelle: Katrin Kutter

Leser Bernd Krüger aus Hannover : „Preiswerteste Art“

Bereits im vergangenen Jahr habe ich an den zuständigen Dezernenten, Herr von der Ohe, wegen dieses Problems geschrieben. Außerdem ging es mir auch um unrechtmäßig abgestellte Wohnwagen und andere Anhänger. Mir wurde geantwortet, das Ordnungsamt würde sich ständig darum kümmern. Passiert ist überhaupt nichts. Früher war so etwas nicht üblich, aber viele haben bemerkt, dass die Stadt nichts unternimmt und es die preiswerteste Art ist, seinen Anhänger abzustellen. Bernd Krüger, Hannover

Leser Wolfgang Doppke aus Hannover : „Sicht wird eingeschränkt“

Welche Anhänger hat solche Werbung? Es ist beinahe erfrischend, dass bereits der Anblick der vielen Werbeanhänger ein Argument gegen sie sein könnte. An mancher Stelle jedoch sind sie eine größere oder kleinere Sichteinschränkung. Besonders jener Anhänger, der unter der Hochstraße über die Hildesheimer Straße steht, Blickrichtung Norden. Vor Kurzem näherte sich – es war für Fußgänger gerade Grün geworden – aus Richtung Ost ein Fahrzeug, dessen Motorgeräusch beängstigend schnell klang. Wird es mit dem Bremsen klappen? Ein kurzer Blick nach rechts auf das Ende der Schnellstraßenabfahrt, um eine Einschätzung vorzunehmen, war nicht möglich ohne hart an den Rand des Bordsteins zu müssen, den Kopf vorgestreckt.

Wildwuchs gibt es auch in einer anderen Weise im gesamten Stadtgebiet: sogenannte Werbemedien der Firma Ströer. Es ist erstaunlich, wo überall diese Gegen(d)stände herumstehen dürfen. Wäre doch allein der Anblick ein Argument, sie zu entfernen! Dann würde etwa eine Rundsäule am Beginn der Abelmannstraße schnell beseitigt sein. Sie verdeckt an jener Kreuzung mit der Hildesheimer Straße das Ambiente zum gewachsenen Döhren.

400 Meter weiter nördlich spielen ähnliche Gedanken beim Erhalt allein der Fassade des ehemaligen Gasthauses durchaus eine Rolle. Die Säule vor der Volksbank aber stellt zudem ein Unfallrisiko dar. Sie steht am Ende eines Fußgängerüberweges, unmittelbar hinter dem Radweg. Von der Stadtbahnhaltestelle Döhrener Turm kommen manchmal Pulks von Menschen, die geradeaus gehen wollen, in die Abelmannstraße oder die sofort nach rechts abbiegen, um die Abelmannstraße zu queren. Und in Gegenrichtung. Sie müssen sich um die Säule herum teilen. Herannahende Radfahrer/innen können nicht alles überblicken, es entstehen Risikobereiche. Leider ist es dabei auch nicht hilfreich, wenn einige von ihnen spontan um die Säule herum auf den Fußweg schwenken, auf „gut Glück“, dass kein Kind dahinter vorkommt.

Es liegt nur an den geringen Geschwindigkeiten auf diesen Wegen, dass täglich riskante Situationen wohl nicht zu bedeutsameren Unfällen führten. Der Name des Verursachers steht auf der Säule. Sie steht noch immer. Unbewegt über zwei Wochen ... Bleibt als Tipp für die Werbeanhängeraufstellenden: Seht zu, dass das Ding dort, wo es gerade steht, fest mit dem Boden verankert wird. Dann ist’s schon in Ordnung. Wolfgang Doppke, Hannover

Leserin Martin Klußmann aus Hannover : „Nur mit Parkschein oder Parkscheibe

Eine wohl zu einfache Lösung bezüglich der am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer aufgestellten Anhänger, Plakatwände etc. wäre es, das Parken künftig nur mit Parkschein oder Parkscheibe zu erlauben. Bestimmte Bereiche könnten für die Aufstellung von Werbeträger - gegen entsprechende Gebühr - zur Verfügung gestellt werden. Martina Klußmann, Hannover

Von HAZ