Die Landesbehörde für Straßenbau hat den Plan aufgegeben, den Westschnellweg zwischen der Auffahrt Bremer Damm und Hannover-Stöcken in diesem Jahr zu sanieren. In dem Abschnitt gibt es zu viele Punkte, an denen möglicherweise Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnten.