Hannover

Für Autofahrer rückt ein Ende der Verkehrsbehinderungen am Landwehrkreisel in Hannover-Ricklingen langsam näher: Eine Woche nach dem Beginn der Bombenblindgängersuche ist die Sondierung im Erdreich der nördlichen Hälfte des Verkehrskreisels inzwischen abgeschlossen. Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, gab es bislang nach mehr als 400 Bohrungen keinen einzigen Verdacht oder Anhaltspunkt für mögliche Munitionsreste oder Weltkriegsblindgänger im Boden. Am Sonnabend, 12. Oktober, beginnt nun der zweite Suchabschnitt. Dafür soll die halbseitige Sperrung der Fahrbahn auf die südliche Hälfte des Kreisels verlegt werden.

Am Landwehrkreisel in Hannover-Ricklingen wird zurzeit nach möglichen Bombenblindgängern gesucht. Quelle: Ingo Rodriguez

„Die Experten für Kampfmittelsuche haben auf der Grüninsel und auch auf Teilen der angrenzenden Fahrbahn insgesamt 420 Sondierungslöcher gebohrt und untersucht. Die Hälfte des Kreisels sieht zurzeit aus wie ein Schweizer Käse“, sagt Julia Fundheller, die stellvertretende Behördenleiterin des Geschäftsbereichs Hannover. Die Bohrlöcher in der Fahrbahn sollen nun laut Fundheller bis zum Sonnabend mit Asphalt gestopft werden. „Anschließend wird die Verkehrsführung umgestellt“, sagt sie. Dann soll auf der südlichen Kreiselhälfte in Richtung Hemmingen und Hannover-Döhren eine Fahrspur des Verkehrskreisels gesperrt werden.

Sperrung soll am 18. Oktober aufgehoben werden

Ein Abschluss der Fahrbahnverengung ist nun absehbar: „Ziel ist es, am 18. Oktober mit der Kampfmittelsuche fertig zu sein und die Sperrung aufzuheben“, sagt Fundheller. Autofahrer haben dann zunächst für einige Monate Schonfrist. Im nächsten Jahr wird es am Landwehrkreisel aber wieder zu erheblichen Wartezeiten und Verkehrsbehinderungen kommen: Hintergrund der Bombensuche ist die geplante Erweiterung des Kreisverkehrs um eine zusätzliche Spur nach innen – für Kosten in Höhe für rund 500.000 Euro. Nach der für das Frühjahr 2020 geplanten Freigabe der neuen Ortsumgehung von Hemmingen soll durch den Ausbau des Landwehrkreisels der Verkehr zur Bundesstraße 3 in der Nord-Süd-Achse besser fließen.

Von Ingo Rodriguez