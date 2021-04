Blitzeinbrüche bei Juwelieren in Hannover: Polizei findet Fluchtwagen

Hannover

Genau zwei Monate ist es her, dass drei Unbekannte mit einem Auto ins Juweliergeschäft von Lutz Huth gerast sind. Binnen zwei Minuten erbeuteten sie wertvollen Schmuck und Uhren. Mitte März krachten dann nur wenige Hundert Meter entfernt Unbekannte mit einem Auto ins Juweliergeschäft Wempe. Im Gegensatz zu beiden Blitzeinbrüchen dauern die Ermittlungen der Polizei seitdem an. Festnahmen gab es noch keine. Immerhin: Das Tatfahrzeug aus dem Februar ist mittlerweile gefunden worden.

Wie die Polizei jetzt auf HAZ-Anfrage mitteilt, wurde der vor dem Einbruch bei Juwelier Huth gestohlene Mazda CX5 bereits einige Tage später an der Walderseestraße in Höhe Spohrstraße (List) entdeckt. „Die Spurensuche am Fahrzeug ist inzwischen auch abgeschlossen“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Details nennt er nicht. Die drei Diebe sind aber nach wie vor verschwunden. Ebenso verschollen sind die beiden Unbekannten des Einbruchs bei Juwelier Wempe an der Georgstraße. Am Tatort blieb bloß der VW Golf zurück, mit dem das Schaufenster zerstört wurde.

Parallelen und Unterschiede zugleich

Den Schaden durch die beiden Beutezüge schätzt die Polizei inzwischen auf eine Million Euro. Offen ist weiter, ob die Taten zusammenhängen. Nach dem zweiten Einbruch im März sagte Richter, es gebe Parallelen – aber auch Unterschiede. So rasten die Unbekannten jeweils rückwärts mit Autos in die Geschäfte. Doch bei Huth hatte der Wagen eine Anhängerkupplung, bei Wempe war der Kofferraum mit Zementsäcken beschwert. Im ersten Fall war das Tatauto gleichzeitig der anfängliche Fluchtwagen. Im März dagegen stiegen die Diebe noch vor Ort in einen Audi um.

Auch bei Juwelier Wempe rasten die Täter rückwärts mit einem Auto ins Geschäft. Quelle: Christian Elsner

Fest steht, dass die Einbrüche am 3. Februar und 11. März professionell durchgeführt wurden. Den Mazda stahlen die Täter in Ahlem, zerstörten damit gegen 4.50 Uhr den Eingangsbereich bei Juwelier Huth in der Kröpcke-Passage und stiegen dann vermutlich an der Walderseestraße in den eigentlichen Fluchtwagen um. Laut Juwelier sprachen die Täter wohl Polnisch, deshalb engagierte Huth selbst Privatdetektive im Nachbarland. Bei Wempe war der Beutezug dagegen nur teilweise erfolgreich: Laut Polizei rutschte Schmuck hinter die umgestoßenen Vitrinen, zugleich nahm die Nebelmaschine der Alarmanlage den Männern die Sicht.

Zwei Einbrecher in Bamberg verurteilt

Schon seit Jahren rasen Einbrecherbanden mit Autos in Juweliergeschäfte – so in Hagen, Frankfurt und Düsseldorf. Das Muster ähnelt stark dem aus Hannover. Vielleicht agieren die Diebe unabhängig, haben aber dieselben Auftraggeber. In Bamberg traf es einen Juwelier sogar schon zweimal: jeweils im Januar 2019 und 2021. Das dortige Landgericht verurteilte deshalb vor Kurzem zwei Männer wegen der ersten Tat zu fünfeinhalb und viereinhalb Jahren Haft. Außerdem müssen sie den Wert der verschwundenen Beute in Höhe von 740.000 Euro ersetzen. Auch die zwei Verdächtigen des zweiten Einbruchs sind bereits gefasst – einer ist Polizist in Berlin.

Von Peer Hellerling