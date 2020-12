Die Blitzer-Bilanz fällt in diesen Jahr für die Regionsverwaltung und die Umlandkommunen mager aus: Rund 4,6 Millionen Euro nehmen die Behörden aus Tempo- und Rotlichtverstößen ein. Das sind 1,6 Millionen Euro weniger als im vergangenen Jahr.

Bußgeldeinnahmen sinken in Hannovers Umlandkommunen

