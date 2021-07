Hannover

Das Oberlandesgericht in Celle hat die Verurteilung eines Autofahrers aufgehoben, der mit knapp 120 km/h in einer Tempo-80-Zone geblitzt worden ist. Der Mann war darum zu 140 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot verurteilt worden. Der 2. Bußgeldsenat hält jedoch das bei der Geschwindigkeitskontrolle eingesetzte Messgerät für unzuverlässig, teilte das OLG mit. Die Richter wiesen den Fall darum an das Amtsgericht in Walsrode (Heidekreis) zurück.

Das OLG in Celle ist auch in der Region Hannover das oberste Gericht für Bußgeldsachen, und auch hier wird das Messgerät Leivtec XV3 eingesetzt. Schon vor der Celler Entscheidung hat die Rechtsprechung zu dem Blitzer Auswirkungen gehabt: Die Regionsverwaltung als Bußgeldstelle hat im März alle Verfahren eingestellt, die auf Geschwindigkeitskontrollen mit dem Gerät beruhten.

Kommunen im Umland nutzen Leivtec XV3

„Bereits damals hat die Bußgeldstelle durch ein anderes Urteil Kenntnis davon erlangt, dass die Ergebnisse mit dem Gerät nicht valide sind“, sagte Regionssprecherin Carmen Pförtner. „Seitdem haben wir alle laufenden Verfahren eingestellt.“ Die Regionsverwaltung selbst setze das Modell nicht ein. Allerdings werde es von einigen Kommunen im Umland von Hannover genutzt.

Das Ordnungsamt der Stadt Hannover und die Polizeidirektion Hannover nutzen das Gerät nach Angaben von Sprechern nicht.

PTB hat Messfehler festgestellt

Nach Angaben des Oberlandesgerichts in Celle beruhen die Zweifel an der Brauchbarkeit der Messergebnisse auf einer Überprüfung durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Diese habe in bestimmten Versuchsanordnungen seltene Messfehler reproduzieren können, „die zulässige Toleranzen überschritten“, so die Richter. Die Überprüfung lasse dabei nicht eindeutig erkennen, ob sich die Abweichungen zu Ungunsten oder zu Gunsten der Betroffenen auswirken.

Die Richter im Heidekreis müssen darum nun ein Sachverständigengutachten einholen, das genau aufklärt, „ob in diesem konkreten Einzelfall die ausgewiesene Geschwindigkeitsüberschreitung sicher festzustellen ist“. Ob das unter vertretbarem Aufwand überhaupt möglich ist, ist unklar.

Von Karl Doeleke