Zehn Jahre lang hat der Blitzer an Hannovers Weidetorkreisel Geschwindigkeitsübertretungen von Autofahrern gemessen und der Stadt viel Geld in die Kasse gespült. Damit ist jetzt Schluss. Die Verwaltung hat die stationäre Anlage jetzt überraschend demontieren lassen. Der Schritt sei im Einvernehmen mit der Polizei erfolgt, teilte die Stadt Hannover mit.

Kein Unfallschwerpunkt mehr

Die Behörde sehe an dieser Stelle keinen Unfallschwerpunkt mehr. Ob der Blitzer irgendwann wieder aufgestellt wird, ist noch nicht entschieden. Nach Einschätzung der Polizei ist die Zahl der Auffahrunfälle an dieser Stelle auch deshalb zurückgegangen, weil dort wegen anstehender Bauarbeiten und der maroden Brücke über den Kreisel die Verkehrsführung auf dem Schnellweg geändert worden ist. Die Auffahrt auf den Schnellweg sei dadurch jetzt „konfliktfrei“, teilt die Stadt mit, sodass der einstige Unfallschwerpunkt auch aus Sicht der Polizei inzwischen entschärft sei. Als Folge wird der Blitzer an der Strecke nicht mehr benötigt. Die Anlage ist inzwischen eingelagert worden.

Ob der Weidetor-Blitzer überhaupt wieder an dieser Stelle aufgebaut wird, ist derzeit völlig offen. „Eine gemeinsame Neubewertung der Gefährdungssituation an dieser Stelle ist erst möglich, wenn die Baumaßnahmen des Landes dort abgeschlossen sind. Diese Maßnahmen sind noch nicht terminiert“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Es sei daher derzeit nicht abzusehen, ob und gegebenenfalls, wann der Blitzer an dieser Stelle wieder installiert werde.

Anlage war nicht unumstritten

Die Anlage am Messeschnellweg war von Anfang an umstritten. Als auch drei Jahre nach dem Aufbau des Tempokontrollgeräts die Unfallzahlen an dieser Stelle nicht zurückgegangen, sondern sogar noch gestiegen waren, hagelte es massive Kritik vom ADAC an der Anlage. Die CDU im Stadtrat reagierte darauf prompt, sprach von einer reinen Abzockermaßnahme und forderte damals die Demontage des Blitzers.

