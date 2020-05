Döhren-Wülfel

Die Verwaltung bemüht sich, in ganz Hannover zusätzliche Bienenwiesen und Blühstreifen auszuweisen, um dem Schwund der Artenvielfalt bei Flora und Fauna entgegenzuwirken. Allerdings ist im Bezirk Döhren-Wülfel noch vieles Stückwerk. Das machten die Antworten von Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst auf eine Anfrage der Grünen im Bezirksrat deutlich. So wurde beispielsweise in den Jahren 2017 und 2018 eine größere Fläche am Eugeniusweg in Mittelfeld mit Pflanzen hergerichtet, aufgrund einer Baumaßnahme der Üstra aber teilweise wieder zerstört. „Nach Abschluss der Gleisarbeiten“, versicherte Ohlhorst in der März-Sitzung des Gremiums, „wird hier aber wieder eine gebietsheimische Blüh- und Kräutermischung eingesät.“

„(In) Hannover blüht was“

Die Bienenpopulation und die Pflanzenvielfalt gingen in beunruhigendem Ausmaß zurück, stellte die Grünen-Fraktion in ihrer Anfrage fest. Aus gutem Grund habe der Umweltausschuss der Stadt Hannover daher im Oktober 2018 den Antrag „(In) Hannover blüht was“ beschlossen. Demnach sollen städtische Frei- und Randflächen aufgewertet werden und Blumenwiesen eine größere Rolle spielen.

Zu den Flächen, die in Döhren-Wülfel entsprechend umgestaltet wurden, zählt ein dreieckiges, waldähnliches Areal am Grünberger Weg in Mittelfeld. Dort haben Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün zwei Reihen von Blüh- und Kräuterpflanzen angelegt. „Zurzeit läuft die Beobachtung, ob sich die Pflanzung gegen Wurzel- und Lichtdruck der angrenzenden Bäume durchsetzen wird“, erläuterte die Bezirksratsbetreuerin. An der Mittelfelder Straße Apfelgarten sei ebenfalls eine heimische Blüh- und Kräutermischung eingesät worden. Auch hier beobachte die Verwaltung, wie sich die Pflänzchen entwickeln.

Alle Flächen im Blick

Weitere spezielle Ansaatflächen seien im Stadtbezirk derzeit nicht vorgesehen, sagt Ohlhorst. Allerdings habe die Stadt sämtliche Grünflächen in Döhren-Wülfel im Blick, um die Artenvielfalt mit weiteren Ansaaten, geändertem Pflegemanagement oder einer veränderten Mähhäufigkeit wieder zu steigern.

In diesem Zusammenhang wollten die Grünen wissen, nach welchen Kriterien die Flächen im Döhrener Maschpark bepflanzt und gepflegt werden. Im Bereich des Leineufers und des Freundschaftshains an der Schützenallee, lautete die Antwort der Bezirksratsbetreuerin, würden die Wiesen ein- bis zweimal im Jahr – im Frühjahr und/oder im Spätsommer beziehungsweise Herbst – geschlegelt. Bei dieser Methode wird das Mähgut unmittelbar zerkleinert und bleibt danach auf dem Boden liegen. Die übrigen Flächen des Döhrener Maschparks, die als Spiel- oder Liegewiesen dienen, lässt die Stadt fünfmal im Jahr mähen.

