Wer leuchtet mehr: die gelben Zitronen am Citrus-Limon-Topfgewächs oder die Augen von Jessica Tsolas? Es ist schwer zu sagen. Mit ihrer Mutter und Sohn Aris hat sie im Hemminger Gartencenter Stanze den kleinen Zitronenbaum ausgesucht. „Er ist ein Geschenk für die Patentante von Aris“, verrät sie, „aber ich habe selbst auch einen.“

Blumenhändler in Hannover öffnen wieder

Seit Sonnabend dürfen die Menschen endlich wieder Schnittblumen und Pflanzen in den Fachgeschäften kaufen. „Es hat schon geschmerzt, das Geschäft den Supermärkten und Tankstellen überlassen zu müssen“, sagt Ulrike Lückmann, die seit 25 Jahren das Art-Fleur-Geschäft im Blumenhof Kirchrode betreibt.

Zwei Monate lang war ihr Geschäft an der Lange-Feld-Straße für Laufkundschaft geschlossen. Nur auf Vorbestellung war Blumenkauf möglich. Die Stammkunden haben ihr über die Zeit geholfen: An einem eigens gebauten Tresen konnte vorbestellte Sträuße abgeholt werden. Das vierköpfige Team war zwischenzeitlich in Kurzarbeit. „Wir lieben unser Handwerk und bieten unseren Kunden etwas Exklusives“, sagt Lückmann. Jetzt endlich auch wieder im halbwegs normalisierten Betrieb.

Öffnung pünktlich zum Valentinstag

Udo Schneider aus Kirchrode ist einer der ersten Kunden am Morgen. Für ihn kommt die Lockerung gerade richtig: Er sucht einen Strauß für seine Frau zum Valentinstag aus. „Das gehört jedes Jahr dazu“, sagt er.

„Pflanzen machen glücklich“: Pia Reede hat im Stanze-Gartencenter in Hemmingen gekauft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch im Gartencenter Stanze füllt sich der Betrieb am früh am Sonnabend. „Pflanzen machen glücklich“, sagt Pia Reede, die aus der Südstadt gekommen ist und sich für die Wohnräume eine großblättrige Calathea und mehrere Kleingewächse in den Einkaufswagen geladen hat, darunter auch „String of hearts“ mit herzförmigen Blättern. „Ich habe etwas umgeräumt, jetzt brauche ich Grünpflanzen für die Wohnung“, sagt sie: „Man ist derzeit ja vermehrt zu Hause, da tut Grün gut.“

Viele Geschäfte auch am Sonntag offen

Umgeräumt hat auch das Team im Markt. Marktleiter Jan Maschkowitz musste niemanden in Kurzarbeit schicken: Wochenlang haben Kunden die Beschäftigten mit Click & Collect auf Trab gehalten, dazu wurde das Frühjahressortiment dekoriert. Natürlich freut sich Maschkowitz, dass sein Gartencenter jetzt wieder regulär öffnen darf. Zugleich sei er in Gedanken aber auch bei den zahlreichen Geschäftsleuten aus anderen Branchen, die noch nicht öffnen dürfen, sagt er: „Da schlagen derzeit schon zwei Herzen in meiner Brust.“

Frühjahrssortiment dekoriert: Marktleiter Jan Maschkowitz im Gartencenter Stanze in Hemmingen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Stanze öffnet auch am Sonntag zum Blumenverkauf von 13 bis 18 Uhr, ebenso wie viele andere Blumengeschäfte in Hannover. Am Montag geht dann der reguläre Betrieb weiter, und ab 1. März dürfen auch Friseure wieder ihre Scheren klappern lassen. Es ist ein kleines Stück Normalität in den ungewöhnlichen Zeiten.

