Hannover

Der Bedarf an Blutpräparaten kann derzeit nicht vollständig abgedeckt werden. „Die Nachfrage ist größer als vor der Pandemie, die Spendenbereitschaft vor allem mit Beginn der Sommerferien rückläufig“, sagt Markus Baulke, Sprecher vom DRK-Blutspendedienst NSTOB. Im Juni hätten zwischen 15 und 25 Prozent weniger Blutspenden zur Verfügung gestanden, als von den Kliniken benötigt. Der Blutspendedienst versorgt 330 Kliniken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen.

Reisen statt Blutspenden

„Mit dem Start der Sommerferien gerät bereits jetzt die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken,“ betont Baulke. Vorräte und der notwendige Puffer seien aufgebraucht. Die Ferien, die klassische Problemzeit im Blutspendewesen, würden daher in diesem Jahr noch weitaus dramatischer ausfallen als in den vergangenen Jahren – und da sei die Lage bereits kritisch gewesen. Viele Operationen, die während des Lockdowns verschoben worden seien, würden jetzt nachgeholt, so Baulke. „Und auch die Flutkatastrophe im Süden und Westen hat uns gewissermaßen Reserven gekostet – wir helfen uns ja untereinander.“

Der Lagerbestand ist derzeit auf Kante genäht. „Wir können ja auch nicht massenhaft horten, da die Präparate nur zwischen vier und 49 Tage haltbar sind“, betont der Sprecher. Viele Spenden würden derzeit gar nicht mehr in die Lager kommen. „Was heute gespendet wird, wird morgen bereits benötigt.“ Die Nachfrage nach bestimmten Blutgruppen kann schon nicht mehr komplett erfüllt werden. „Manchmal können wir nur die Hälfte der angeforderten Dosen anbieten“, sagt Baulke. Das sogenannte Blutspendebarometer des DRK weist für sechs Blutgruppen eine kritische bis bedrohliche Versorgungslage aus, der Vorrat einer weiteren reicht noch sieben Tage. Nur von der Blutgruppe AB+ sei noch ausreichend Vorrat vorhanden.

Viele Kliniken müssen aber bereits jetzt mit ihren Blutpräparaten anders haushalten. Quelle: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

Mangel an Blutkomponenten

An der Medizinischen Hochschule (MHH) gibt es derzeit einen Mangel an Blutkomponenten, die aus Vollblutentnahmen hergestellt werden – also insbesondere an Erythrozytenkonzentraten und Blutplasmen. Aus diesen Blutplasmen werden weitere Arzneimittel hergestellt, insbesondere Immunglobulin- und Gerinnungspräparate. „In der MHH werden ansonsten vorwiegend Spezialpräparate hergestellt, in erster Linie Stammzellenpräparate und tumorspezifische T-Zellen. Bei diesen Präparaten gibt es bisher keine saisonalen oder pandemiebedingten Einschränkungen“, sagt MHH-Sprecherin Simone Corpus.

Viele Kliniken müssen aber bereits jetzt mit ihren Blutpräparaten anders haushalten. „Ohne Reserven an Blutkonserven müssen planbare Operationen verschoben werden, im schlimmsten Fall ist die Notfallversorgung gefährdet“, erklärt der DRK-Sprecher. 24 tägliche Spendetermine bietet das DRK in den jeweiligen Bundesländern an. „Nur vier Prozent der Bevölkerung spendet Blut“, sagt Baulke. Aber knapp 30 Prozent bringen die Voraussetzungen für eine Spende mit. „Werden es nur 0,5 Prozent mehr Spender, gibt es keine Akutprobleme bei der Versorgung mehr.“

Blutversorgung für Unfallopfer sichern

Umso dringlicher ist es, in den kommenden Tagen und Wochen Blut spenden zu gehen – das ist bis zu sechsmal im Jahr möglich. „Jetzt haben wir noch die Chance, die Lagerbestände wieder aufzubauen, um eine sichere Blutversorgung für Krebserkrankte und Unfallopfer gewährleisten zu können.“ Informationen zur Blutspende unter www.blutspende-leben.de sowie unter der Servicenummer (0800) 1194911.

Von Susanna Bauch